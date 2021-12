Ansiada alta médica para Zanardi

Una buena noticia se dio a conocer este lunes. Alex Zanardi recibió el alta un año y medio después del tremendo accidente que sufrió con su handbike. El italiano había sufrido politraumatismos de cráneo tras un golpe fuerte en una carrera que se estaba realizando en Toscana, Italia.Luego de aquel accidente fue hospitalizado en Milan y luego trasladado a un hospital de Padua, más cerca de su casa, hace un año. En las últimas horas, su esposa Daniela contó en una entrevista difundida por BMW, marca de la que Zanardi es embajador: "La rehabilitación sigue siendo un proceso largo, con progresos constantes. Por supuesto, hay retrocesos y en ocasiones hay que retroceder dos pasos para poder dar uno hacia adelante, pero Alex demuestra que es un verdadero luchador”."Alex demuestra una y otra vez que es un auténtico luchador. Ha hecho muchos progresos en cuanto a su estado y, en particular, respecto a la fuerza de sus brazos, lo que le ha permitido pasar la mayor parte del tiempo en su silla de ruedas y no en la cama. Todavía no se puede predecir cómo evolucionará", agregó su esposa en una entrevista al sitio web alemán Motorsport-total.com.Zanardi es un ejemplo de superación constante. El ex piloto de Fórmula 1 sufrió un tremendo golpe con un Lotus en Spa-Francorchamps 1993 que le provocó conmoción cerebral y lo alejó por varios meses de las pistas. En septiembre de 2001 tendría otro grave accidente en el circuito de Lausitzring durante un campeonato de ChampCar. Después de un violento impacto a más de 320 km/h, fue hospitalizado y los médicos debieron amputarle las piernas para salvar su vida.En 2007 reapareció en el automovilismo donde compitió en el WTCC con un BMW 320i adaptado. Alcanzó cuatro victorias y demostró que estaba en condiciones de correr nuevamente.Su campaña deportiva continuó en el ciclismo paralímpico donde logró títulos en todas partes del mundo hasta que decidió probarse en los Juegos Paralípmicos. En Londres 2012 conquistó dos medallas de oro y en Río 2016 una de oro y dos de plata.