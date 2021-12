Ochoa no continuará en 9 de Julio

A pocas horas de la revancha con Atlético San Jorge donde 9 de Julio necesita ganar por dos goles, como mínimo para ir a los penales, se conoció que Leonardo Ochoa no seguirá integrando el plantel del Regional Amateur en el León.El delantero, que había disputado los últimos tres Regionales en Ben Hur y venía de jugar el torneo liguista con Peñarol, ya no estuvo en el banco de suplentes el sábado cuando 9 de Julio cayó por 2 a 0 en el encuentro de ida. En un plantel superpoblado de delanteros, Ochoa no pudo mostrar el rendimiento que había tenido en otros clubes.