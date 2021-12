El Concejo, a media máquina

Con solo un tema que demanda una discusión importante, como es el Presupuesto 2022, para lo que resta del año, el Cuerpo legislativo local va entrando en una etapa de calma luego de algunos debates que encendieron los ánimos de sus integrantes.El primero de los temas abordados en la comisión de ayer fue la propuesta de Juntos por el Cambio solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que se “analice la factibilidad de extender el horario de cierre de manera definitiva en discotecas, locales bailables o similares en lo que refiere a la nocturnidad hasta las 6 am, respetando los protocolos de pandemia establecidos” con el fin de “que los jóvenes puedan permanecer y estar contenidos dentro de los sitios donde se desarrollen los eventos, y de esa forma no estar circulando por las calles de la ciudad con los riesgos que implica. Y además se podrá evitar el traslado a otras localidades, sabiendo que el mayor índice de siniestros viales se origina en edades comprendidas de 16 a 30 años”.Pero el proyecto quedó extemporáneo y quedó en comisión como consecuencia que el Ministerio de Gestión Pública de la provincia emitió, el pasado jueves 16 de diciembre un Decreto (N° 1947121) por el que extendió el horario de los eventos que se desarrollan de manera nocturna “hasta las 5, los días jueves, viernes, sábados y víspera de feriados”Más allá de esta extensión, atendiendo a la problemática que plantea la diversión para los jóvenes en la noche de la ciudad, hubo consenso para que el Concejo se aboque a un replanteo de las políticas del Estado en esta temática tan complicada y que se agrava con el paso del tiempo.El único despacho de comisión estuvo vinculado a la licencia solicitada por el intendente Luis Castellano, quien solicitó autorización para ausentarse de la ciudad entre el 10 y el 28 de enero, pedido que será aprobado el jueves.A su vez, tras la reunión a la que fueron convocados los ediles de todos los bloques partidarios por Castellano para explicarles los fundamentos del veto propositivo a la ordenanza sobre límite periurbano para la aplicación de agroquímicos, y de la que los concejales de la oposición se retiraron conformes al entender que desde el Ejecutivo se quiere preservar el espíritu de la Ordenanza, y se introdujeron modificaciones para evitar demandas para el Municipio, hay muchas chances que se apruebe pasado mañana.En la mañana del miércoles concurrirán al Concejo los funcionarios que fueron citados para aclarar algunos puntos del presupuesto y, posteriormente, los ediles harán un repaso del veto y todo indica, en función de lo que se escuchó en la víspera, que "al no haber elementos para el rechazo", se acordará su tratamiento un día después.En el transcurso del encuentro de ayer, se leyó una nota de Amigos de la Vida en la que solicitan a la presidencia del cuerpo “revisar conscientemente y aplicar el sentido común a la ordenanza (sobre límite agronómico) votada por ese Cuerpo por la baja calidad de los argumentos expuestos y porque la chicana política no debe primar cuando está en juego la vida de los vecinos. Lamentamos ser avasallados por los intereses de un sector. Solicitamos que paren de envenenarnos. Existe suficiente bibliografía sobre el tema para ilustrarlo. Adjuntamos nota donde Rafaela es lamentablemente noticia a nivel nacional por esta ordenanza”.También se le dio lectura a una nota del grupo Verdad y Justicia por Rafaela que ingresó al Concejo para expresar “la honda preocupación que se desprende de numerosas falsas denuncias por delitos de genero” y visibilizar a personas que están detenidas injustamente por causas de género.En ese sentido reclaman “el respeto a la Constitución nacional y al principio de inocencia”. “En estas causas -sostienen- se invierte la carga de la prueba: todos son culpables hasta que demuestren que son inocentes” y piden ”el cese del uso abusivo de las prisiones preventivas”. En otro tramo reclaman que “se erradique la ideologización de la Justicia, que se tenga una mirada a través de todas las perspectivas; que se respete el principio de igualdad entre todos los seres humanos; que se respete el derecho de defensa que deben tener todos los ciudadanos; que no se hostigue a los penalistas que defienden ese tipo de causas por delitos de género”.Para la semana que viene quedó el proyecto de Miguel Destéfanis que propone un homenaje a las empresas de la ciudad con más de 100 años de existencia como: Vidriería Bravi, Optica Lencioni, Hacendados de Rafaela, Acastello y Rosso, Frigorífico Rafaela, Casa Carena y La Opinión, entre otras.A las 15 de este martes, los concejales se reunirán con representantes del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región con agenda abierta de temas para tratar en 2022 y para charlar sobre el porcentaje de la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) que los comerciantes del microcentro reclaman vayan a un fondo para infraestructura de esa zona.