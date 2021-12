Nadie fue preso por la represión de diciembre de 2001

La represión de diciembre de 2001, de la cual se cumplen 20 años, no tiene un capítulo final escrito en la justicia. Esta semana, a poco de la fecha de aniversario de esos lamentables episodios, la Justicia confirmó condenas aunque por ahora nadie va preso.

El entonces presidente de la Nación Fernando De la Rea fue definitivamente desvinculado del caso años atrás, y sólo quedaron implicados algunos de sus ex funcionarios. Son Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad; Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal, y Norberto Gaudiero, ex director general de Operaciones de esa fuerza.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de Mathov de cuatro años y tres meses; de Santos de tres años y seis meses; y de Gaudiero de tres años.

Para los dos primeros son condenas de cumplimiento efectivo. No obstante, no irán presos hasta tanto la Casación rechace los eventuales recursos que las defensas interpongan para ir a la Corte Suprema de Justicia o bien cuando este último Tribunal confirme las mismas.

Esas son penas que habían sido fijadas en 2016 por un Tribunal Oral Federal por los homicidios de Gastón Riva, Carlos "Petete" Almirón, Alberto Márquez, Diego Lamagna y Gustavo Benedetto, así como por los varios heridos que hubo en las inmediaciones de Plaza de Mayo y el Obelisco.

Raúl Andreozzi, entonces a cargo de la superintendencia de Seguridad Metropolitana ya había quedado confirmada la pena de tres años de prisión en suspenso.

En aquel juicio hecho por el Tribunal Oral Federal 6 que finalizó en 2016 también se impusieron condenas sobre los subcomisario Omar Bellante de 3 años y Carlos López de 6 años; al Sargento primero Roberto Juárez de cuatro años y 6 meses; al oficial Víctor Belloni de tres años de prisión: al agente Ariel Firpo Castro de tres años.

En el juicio, fueron sobreseídos el ex presidente De la Rúa, a algunos ex policías, y Ramón Mestre quien fuera ministro del interior al momento de los hechos falleció antes de llevarse a cabo el debate oral y público.