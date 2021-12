Fernández homenajeó a víctimas de la represión

El presidente Alberto Fernández encabezó este domingo un homenaje a víctimas de la represión de diciembre de 2001 y señaló que es un día "triste de recuerdo y memoria" en el cual hay que "rendirle tributo a las víctimas de la violencia institucional".

"Hoy es un día triste de recuerdo y memoria. Estamos aquí para rendirle tributo a las víctimas de la violencia institucional", señaló el mandatario en el acto que se llevó a cabo en Casa Rosada con la presencia de familiares de los fallecidos, representantes de organismos de derechos humanos y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti..

En el mismo, se le brindó un homenaje a las víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001 y Fernández descubrió una placa en memoria de las mismas y dijo: "Que los que ya no están sepan que sus nombres quedaron grabados en la memoria colectiva, que la vida que entregaron no ha sido en vano".

Además el Presidente anunció el envío al Congreso de un Proyecto de ley que establece un beneficio reparatorio, en concepto de indemnización, con respecto a las personas que hubiesen fallecido o sufrido lesiones gravísimas como consecuencia de la citada represión.

Fernández había asumido el compromiso de elaborar dicho proyecto durante un encuentro que mantuvo en Casa Rosada el pasado primero de diciembre con un grupo de familiares que estuvieron en esa reunión: Marta Adelaida Almirón y Héctor Fernando Fiori, madre y hermano de Carlos Almirón; Adriana Ochoa, prima de Gustavo Benedetto; Marta Pinedo, esposa de Alberto Márquez, que asistió al encuentro junto a su hija María Soledad Aguilera; y María Arena, esposa de Gastón Riva.



REELECCIÓN EN 2023

Alberto Fernández señaló que "es posible" que se presente a una reelección en 2023 y dijo: "Si quiero ser presidente, que me elija la gente en una elección primaria y el que quiera competir conmigo, bienvenido sea".

"Y por favor, movilicemos a toda la fuerza política nuestra para que esa renovación ocurra. Para democratizar de verdad", añadió en una nota concedida al diario Perfil.

Al ser consultado acerca de si se va a presentar a la reelección, indicó "Si las condiciones están dadas, sí. Voy a hacer lo posible para que nuestra fuerza política siga gobernando".

Además opinó acerca del rechazo del Presupuesto 2022: "Es un retroceso. Soy un hombre que cuida mucho el Estado de derecho, muy atento a preservarlo. Hay situaciones en nuestras instituciones difíciles de explicar. Lo que pasó con el presupuesto es difícil de explicar".

"Podían abstenerse, podían cuestionar cosas. Yo les propuse volver a comisión para dialogar y ver qué querían. Tenía la convicción de que se habían tomado los reclamos de las diferentes provincias. Pero evidentemente el problema no era ese. Era otro. Se trababa de algún tipo de posicionamiento político, de posicionamiento interno. A mí me parece muy grave". expresó