Castellano admitió que analiza el veto a la Ordenanza de Bomberos Voluntarios

Un nuevo capítulo estaría por agregarse a la controversial situación que envuelve a los Bomberos Voluntarios de la ciudad. Para entender lo que pasa hay que recordar que el Departamento Ejecutivo envió al Concejo un proyecto que proponía extender por un año -entre el 1 de enero 2022 y el 31 de diciembre del mismo año- el subsidio del 0,5% de la recaudación de Tasa General de Inmuebles y Derecho de Registro e Inspección que se destina a la Asociación Bomberos Voluntarios de Rafaela y los ediles le dieron despacho de comisión el lunes pasado para tratarlo en la sesión ordinaria tres días después.

Pero un día después el titular de la Asociación, Miguel Gómez, se reunió con los concejales para expresarles que la dotación pretendía estabilidad y que los aportes que reciben se fijen de manera permanente y no se tengan que renovar cada tanto. A su vez, le dejó claro que “estaban conformes con lo que reciben de la Municipalidad”.

Pero en la sesión del último jueves, los bloques no oficialistas decidieron elevar del 0,5% al 1,5% los recursos que el Estado le manda a Bomberos Voluntarios, y amplió la prórroga a dos años. De esta manera, de los $ 9.540.000 previsto en el presupuesto para el próximo año tendrían $ 28.620.000

Los más de $ 19 millones tendrán su impacto en las arcas municipales e inmediatamente se pensó en la posibilidad de un veto (total o propositivo) de parte del Intendente en función de que no solo se afecta lo económico sino también la relación entre lo que reciben otras instituciones de la ciudad.

Este domingo, en diálogo con el programa Arena Política de Radio Rafaela, Luis Castellano se refirió al tema y dejó abierta tal alternativa y todo parece que se encaminará a ello.

“Lo primero que quiero aclarar es que bomberos voluntarios son institución que merece todo el apoyo y acompañamiento del Estado para poder sostenerse porque hacen una tarea loable y en los momentos más complejos, cuando aparece una urgencia, se los necesita y ahí están al pie del cañón. Lo segundo es que lo que ellos han pedido es esencialmente algún grado de previsibilidad y estabilidad y esto significa la posibilidad de contar con un terreno a mediano plazo para, de a poco, construir su cuartel propio porque están pagando un alquiler que está por arriba de los $ 100 mil. Esta previsibilidad es la que también le fueron a pedir al Concejo con el ingreso de 0,5 % por algunos años y la posibilidad que el Municipio le pueda ceder un terreno. Pero termina saliendo (una ordenanza) algo que no es ni el terreno, sí un poco de estabilidad porque le dan dos años de prórroga y les triplican el monto, lo que genera algunas cuestiones complicadas, a nosotros y a ellos, porque la cantidad de dinero que hay que erogar de algún lado hay que sacarla y no les resuelve la situación de inestabilidad que tienen porque al no contar aún con el terreno, algo en lo que estamos trabajando, no pueden gastarlo en la construcción del cuartel. Pero además para un organización no gubernamental que todos los meses le llegue esa masa de dinero y tenga que rendir cuentas al Estado para poder cobrar la siguiente cuota también les va provocar una dificultad muy grande porque es una suma altísima. Lo otro que viene aparejado es una descompensación con respecto a lo que reciben las otras instituciones que trabajan, por ejemplo, en discapacidad, bienes culturales, entidades deportivas que también cobran un porcentaje del DReI y que ahora quedan con derecho a reclamar sumas mayores. O sea, nos desestabiliza desde muchos lugares y no solo en lo económico. En síntesis, lo que se votó genera una situación de inestabilidad y de difícil manejo y ahora habrá que ver cómo se le da un cauce”, contextualizó el jefe del Gobierno rafaelino.

-¿Cree que la disminución de la actualización en casi 8% de los tributos municipales que la oposición votó y triplicar el subsidio a Bomberos Voluntarios con relación a los propuesto por el Ejecutivo tiene como fin hacerle las cosas más difíciles pensando en el 2023?

-No lo sé. No sé cuál es la mirada que tiene la oposición, lo que sí puedo decir es que claramente nos hacen las cosas más difíciles. Pero no a nosotros porque de alguna manera lo vamos a resolver. Habrá algo menos para muchas otras instituciones que también necesitan, pero también pueden ser menos cuadras de pavimento e iluminación para vecinos que lo necesitan, menos dinero para seguridad, para la Guardia Urbana, las cámaras de monitoreo, para poder prestar mejor los servicios. No es una caja de la que se puede sacar y siempre hay. Me parece que lo que está reclamando hoy la comunidad en un momento tan delicado del país es más acuerdo de los que nos toca ejercer la actividad política, menos confrontación y más gobernabilidad porque en definitiva todo lo que nosotros no hagamos hablando y acordando termina repercutiendo directamente en la gente y este tipo de recortes, claramente, es algo menos que se va a hacer en la ciudad.

-¿Cómo ve el tratamiento del Presupuesto 2022 en el Concejo habrá entendimiento o nuevamente aparecerán las discrepancias?

-No lo veo en este sentido, después puede haber sorpresas como siempre, pero dialogando con la oposición, con el presidente Germán Bottero, y lo que me dicen los concejales de nuestro bloque, no se ve voluntad de no aprobar el presupuesto. Sí habrá que ver cómo se equilibran recursos y gastos como consecuencia de lo que se recortó la ordenanza tributaria y aquí es donde me parece que va estar el eje de la discusión para aprobar un presupuesto sin déficit como lo venimos haciendo desde siempre.

-¿Hay alguna posibilidad que vete la ordenanza sobre el subsidio a Bomberos Voluntarios?

-Lo estamos viendo, pero, fundamentalmente, con la institución. Yo voy a hacer lo que acordemos con ellos. Reitero, me parece que no tiene sentido llevar adelante un proceso para darle un dinero que no es lo que está pidiendo hoy. Lo que reclaman en cuanto a estabilidad es la posibilidad de un terreno y la posibilidad de que ese 0,5% se pueda ir invirtiendo en la alternativa de un cuartel propio. Lo tendremos que ir acordando y veremos cómo se da siempre a partir del diálogo con ellos y nuevamente con el Concejo, con nuestro bloque y la oposición, y eso será lo que se terminará resolviendo. Pero es un tema complejo para analizarlo, principalmente con los bomberos voluntarios que son los afectados. Veremos cuando tengamos la ordenanza en nuestras manos y la veamos juntos.