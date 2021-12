Crece la deuda mundial

Para muchos países, tomar deuda es una herramienta útil para financiar proyectos de inversión o de obras de infraestructura de gran magnitud. Con una gestión responsable, administran sus pasivos con precisión de reloj suizo sin alteraciones que impacten en la economía real. Para otras naciones, el peso del endeudamiento se ha tornado insostenible al punto que limita el progreso o avanzar en soluciones a otras problemáticas. Argentina, sin dudas, se inscribe en este último grupo con una historia negra que mezcla aumento de la deuda, corrupción y también defaults.Ahora mismo el país se encuentra en una compleja negociación con el Fondo Monetario Internacional en busca de un acuerdo para postergar vencimientos del último crédito por más de 44 mil millones de pesos durante el Gobierno de Cambiemos en 2018. Las condiciones pactadas hace tres años para tomar esa deuda son incompresibles, puesto que en todo el año que viene hay 24 vencimientos por capital, intereses y sobrecargos por un total de u$s 19.115 millones. ¿Alguien pensó sinceramente que se podía cumplir con esa obligación? Cabe agregar que en 2023, vencen compromisos por otros u$s 19.367 millones.Vale la pena repasar un reporte reciente en el que se advierte que la deuda mundial aumentó 28 puntos porcentuales a 256% del PBI global en 2020. Así lo sostiene la última actualización de la base de datos del FMI, a cargo de los especialistas Vitor Gaspar, Paulo Medas y Roberto Perrelli. Los analistas explicaron que las autoridades tienen que encontrar el equilibrio entre el fuerte endeudamiento y la suba de la inflación.En 2020 se produjo el mayor aumento de la deuda en un año desde la Segunda Guerra Mundial, puesto que la crisis financiera global y la profunda recesión hicieron que la deuda mundial aumente a US$ 226 billones. Antes de la crisis el nivel de endeudamiento ya era elevado, pero ahora los Gobiernos se enfrentan a un mundo con niveles inusitadamente altos de deuda pública y privada, nuevas mutaciones del virus y creciente inflación, alertaron.El endeudamiento púbico contribuyó un poco más de la mitad del aumento, y el coeficiente de deuda pública se disparó a un nivel sin precedentes de 99% del PBI; y la deuda privada de empresas no financieras y hogares también alcanzó nuevos máximos.Según el FMI, las economías avanzadas y China representaron más de 90% de los US$ 28 billones en que aumentó la deuda en 2020 mientras la mayoría de las economías en desarrollo se enfrentan a un acceso limitado a los fondos y a menudo con tasas de interés más altas. Tanto los países de mercados emergentes como los de bajo ingreso enfrentan coeficientes de deuda elevados debido a una fuerte reducción del PBI nominal en 2020.La deuda pública en los mercados emergentes alcanzó máximos sin precedentes y en los países de bajo ingreso aumentó a niveles no observados desde 2000. El fuerte aumento de la deuda estuvo justificado por la necesidad de proteger la vida de las personas, preservar los empleos y evitar oleadas de quiebras, explicaron, y resaltaron que si los gobiernos no hubieran tomado medidas, las consecuencias sociales y económicas habrían sido devastadoras.Pero la escalada de la deuda amplifica las vulnerabilidades, sobre todo a medida que las condiciones de financiamiento se tornan restrictivas. Los mayores niveles de endeudamiento limitan en muchos casos la capacidad de los gobiernos para apoyar la recuperación y la capacidad del sector privado para invertir a mediano plazo. Por ello, consideraron que un desafío crucial radica en encontrar la combinación justa de políticas fiscales y monetarias en un entorno de deuda elevada y creciente inflación.Un endurecimiento importante de las condiciones financieras agudizaría la presión sobre los gobiernos, los hogares y las empresas más endeudados. Si los sectores público y privado se ven obligados a desapalancarse simultáneamente, las perspectivas de crecimiento se empañarán.