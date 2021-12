El turismo receptivo se potencia y abre grandes desafíos y oportunidades

Por Soledad Salusso



Desde hace tiempo, en Rafaela se viene trabajando en un proyecto para fomentar el turismo receptivo, con una mirada regional que impulse un nicho económico aún poco explotado y que a futuro puede generar fuentes genuinas de trabajo.

Uno de los sectores que se vio más afectado por las consecuencias de la pandemia y que al día de hoy sigue teniendo coletazos a raíz de lo sanitario, es sin lugar a dudas el turístico. Las limitaciones o imposiciones en distintas partes del mundo e incluso en algunas provincias argentinas, lleva a que el turista elija una nueva manera de viajar y de algún modo esto favorezca al denominado turismo receptivo o regional, con distancias más cortas.

En el último tiempo, Rafaela participó de una prueba piloto que busca impulsar circuitos regionales dentro de la oferta turística santafesina y el resultado fue muy positivo, dejando a los diferentes actores que participaron de esta actividad muy conformes.

Al ser consultada Alejandra Mahieu, titular del Área de Turismo de la Municipalidad de Rafaela, señaló que "el circuito en el que participamos unió Moisés Ville, Rafaela y Ramona, fue una experiencia maravillosa". En este sentido, detalló que "el armado, venta y coordinación está en manos de agencias de viajes interesadas en trabajar en turismo receptivo, nosotros venimos trabajando desde hace tiempo con localidades vecinas para poder articular el turismo urbano con el rural; que el turista pueda disfrutar en un fin de semana de ambas experiencias". A su vez, por el tamaño de ciudad, Rafaela puede "ofrecer la infraestructura necesaria para complementar las propuestas rurales".

La funcionaria resaltó esta primera prueba realizada y reiteró: “Ya vino el primer contingente que era del norte de la Provincia y el resultado fue altamente satisfactorio. Confiamos en que se irán sucediendo otros y cada vez con mayor frecuencia. Estamos trabajando en generar más productos turísticos que nos permitan abrir el abanico de posibilidades para ofrecer al turista”.

Acerca del acompañamiento del gobierno provincial respecto a potenciar este tipo de turismo, dijo que “la Provincia siempre acompaña y está apostando a posicionar a todo el territorio santafesino como un destino turístico, con una oferta de lo más variada". "Además del turismo de eventos (deportivos, culturales, académicos) y el turismo de negocios, estas opciones de paseos de fin de semana, viajes cortos, son una oportunidad más que genera movimiento en la ciudad en numerosos sectores de la economía. Gastronomía, hotelería, compras que hacen los turistas, combustible. Generan movimiento en todo sentido", precisó Mahieu.



EL ROL DE LAS

AGENCIAS DE VIAJES

El primer circuito regional de turismo receptivo, integrado por Moisés Ville-Rafaela- Ramona, fue una primera experiencia valiosa y superadora, que ya proyecta en el 2022 avanzar hacia esta nueva forma de pensar la actividad. La articulación público-privada nuevamente evidencia resultados positivos.

El presidente de la Cámara de Agencias de Viajes y Turismo de Rafaela (CAVYT), Agustín Aresse, comentó que “para nuestra institución es muy importante el desarrollo turístico de la ciudad y la región, ya que nos da una herramienta más para generar ingresos y así posibilitar el crecimiento de nuestras empresas". "Con el crecimiento viene la generación de empleo. Reitero, es una herramienta más como lo es el turismo nacional, el turismo internacional, el turismo grupal, estudiantil, quinceañeras, etc. Desde la Cámara estamos muy contentos con el avance logrado en estos últimos tiempos en materia de turismo receptivo; no solo por la posibilidad de probar que es posible, sino al ver que todos los sectores se han interesado. Por eso agradecemos el apoyo y la participación del Centro Comercial e Industrial de Rafaela -es aquí donde comienza a gestarse esta movida-, y también a las distintas instituciones y organismos que se fueron sumando, ya que sin el aporte y trabajo en conjunto es imposible el desarrollo de un turismo receptivo de calidad", sostuvo el dirigente. También incluyó "a la Municipalidad de Rafaela, INTA, los profesionales de la carrera de Turismo de la UCSE, ACDICAR, Hoteleros y Gastronómicos, Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe y FECECO porque han sido muy importantes en esta primera etapa, y esperamos que en lo que se viene se sumen muchos más".

“Gracias a este apoyo se pudieron llevar a cabo los relevamientos de los atractivos turísticos de la ciudad y de una gran parte de la región. Eso nos posibilitó tener esta hermosa propuesta que fue comercializada el último 3 de diciembre, en donde los pasajeros se fueron maravillados ya que no conocían nuestra región ni nuestra ciudad. El turismo receptivo no solo favorece el crecimiento de las agencias de viajes, sino que bien planificado, favorece al crecimiento de una economía de la ciudad y una región en su conjunto. Esta modalidad de turismo mueve transporte de pasajeros, taxis, remises, hoteles, cabañas, restaurantes, bares, artistas, comercios, entre otros en forma directa. Estamos hablando de mucha demanda de personal, de empleo. Favorece también a industrias, empresas ya que pueden mostrarse directamente con un posible consumidor y generar con esto el posicionamiento de marcas. Esto es solo una introducción, una muestra de lo que puede aportar a la economía de una ciudad el turismo receptivo bien desarrollado”, manifestó.



PRIMERA PRUEBA

PILOTO EXITOSA

Aresse hizo hincapié en los resultados de esta primera experiencia y expresó que “lo positivo fue el excelente trabajo en conjunto llevado a cabo con los grupos de turismo de las tres localidades, sincronización y sobre todo tener la misma visión de cómo se deben brindar los servicios".

El dirigente indicó que "el programa constaba de 3 días, con 2 noches con mucho contenido y la participación de varios prestadores de servicios, donde todos estuvieron a la altura de la propuesta, permitiendo que el desarrollo del circuito se llevara a cabo a la perfección en manejos de tiempos y en calidad esperada".

Sobre los aspectos a mejorar, señaló que "tienen que ver con sumar más atractivos y de esta forma tener más opciones para ofrecer, como la creación de más platos gastronómicos regionales y sumar más prestadores de servicios”.

A futuro, Aresse planteó que “la idea es tener más propuestas, más circuitos que nos posicionen en el mercado turístico. Más relevamientos incorporando más regiones, más localidades. Nuestra región y nuestra provincia tienen un potencial enorme en materia de turismo que no ha sido explotado correctamente. Así que vamos rumbo a eso. Desde Rafaela, desde nuestra región y trabajando en conjunto con otras ciudades podemos lograr tener programas competitivos que posicionen a Santa Fe como una oferta turística a nivel nacional e internacional. Con turismo de eventos, religioso, cultural, gastronómico, rural, industrial, educativo. Todo esto se ha expuesto a la Secretaría de Turismo de la Provincia y desde ese momento se está trabajando en conjunto para el desarrollo de esta idea”.

El presidente de la CAVYT habló también de la aceleración que la pandemia impuso a esta nueva manera de entender el turismo. “Este era un cambio que se venía dando desde antes de la pandemia, en donde las personas ya estaban buscando alternativas a la hora de planificar sus vacaciones. La pandemia potenció sin dudas la necesidad de las personas por salir y sentirse libres y eso aceleró los planes en los que veníamos trabajando. Hoy podemos ver un auge en el turismo de cercanía, se busca evitar viajar tanto tiempo en un vehículo y poder llegar rápido a un lugar en donde lo hagan sentir bien, con buena comida en donde se pueda conocer la región. También se ha visto un crecimiento, una demanda de otro tipo de destinos, ya no los tradicionales, sino que la gente quiere nuevas experiencias, sensaciones y que está decidido a invertir en ello. Para eso nos estamos preparando, para esos mercados”.



LA PROVINCIA IMPULSA

AL TURISMO RECEPTIVO

El secretario de Turismo de Santa Fe, Alejandro Grandinetti, desde el primer minuto en que asumió su cargo instaló esta nueva forma de pensar esta actividad, considerada como una "industria sin chimeneas". La falta de características geográficas tradicionales en las que se sustentan los destinos turísticos para considerarse como tales (el mar, la playa, la montaña, el río o una ciudad tipo Buenos Aires con una oferta múltiple) no es una limitación puesto que la Provincia puede conformar una oferta atractiva a partir de los eventos, lo cultural, gastronómico, productivo, deportivo y religioso. Son oportunidades para generar circuitos atractivos que potencien en la provincia esta actividad económica, hasta aquí poco explotada más allá del caso Rosario o la costa santafesina.

“Dentro de todas las medidas que fuimos llevando adelante con el gobernador Omar Perotti, están el acceso al comercio en línea con la plataforma Viví Santa Fe, poner en línea los reintegros y estímulo la demanda cómo tiene el programa Previaje y nosotros sumarle la Billetera a todos los que saquen Previaje; y el tercer punto es un programa que hemos puesto en funcionamiento en la provincia en el cual el gobierno, a través del Ministerio de la Producción, reintegra a cada una de las agencias de turismo de Santa Fe que vendan productos santafesinos con al menos una noche de alojamiento, el 30% del valor del ticket a la agencia”, explicó Grandinetti en relación a las políticas de su área.

El funcionario resaltó la importancia que adquiere el turismo regional en el territorio provincial y explicó, respecto a las acciones de promoción mencionadas anteriormente, que “son todas herramientas que estamos poniendo a disposición del sector de los turistas, de los operadores, de los hoteles en forma indirecta a través de las agencias de viajes y a éstas últimas, para que efectivamente la actividad turística alcance un nivel acorde al desarrollo de la economía de la provincia". En este sentido, manifestó su confianza en que "este plan pueda poner los primeros mojones de desarrollo, entre otras medidas que estamos llevando adelante y conversaciones para el impulso del turismo fluvial, empezando por la ciudad de Rosario y región, que llegue hasta San Lorenzo, hasta General Lagos”.

El secretario también habló del turismo estudiantil receptivo con las principales empresas de transporte y agencias de viajes que operan en la provincia de Santa Fe, para revertir o por lo menos equilibrar la llegada de estudiantes; lo estamos haciendo las empresas líderes y la verdad es que hemos encontrado una gran receptividad para el año que viene. En definitiva esto es parte de un programa en el cual venimos trabajando y que no se paró durante la pandemia, sino que se aceleró para poner más herramientas en funcionamiento. Claramente en este marco, los circuitos regionales como el de Rafaela y su región son una gran apuesta”.