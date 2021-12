El 20 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana, con la finalidad de promover la solidaridad como valor universal fundamental para la cooperación y el bienestar de los pueblos.

El objetivo de esta efeméride es el de reafirmar el compromiso por parte de las naciones del mundo en la construcción de un espacio de solidaridad y de paz, así como la aplicación de iniciativas para la erradicación de la pobreza y sensibilizar a la opinión pública acerca de la importancia de la solidaridad como valor.

Por otra parte, el 31 de agosto se celebra el denominado Día Internacional de la Solidaridad, en honor al movimiento social polaco Solidaridad. Fue una de las agrupaciones responsables de la caída del muro de Berlín.



¿Cómo se originó la creación del Día Internacional de la Solidaridad Humana?



Teniendo en cuenta que la solidaridad es considerada uno de los valores fundamentales en las relaciones internacionales en el contexto de la globalización para la construcción de una sociedad más equitativa, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en el año 2005 la creación de esta efeméride.

Con la creación de este día internacional se fomentarán iniciativas para la erradicación de la pobreza en el mundo, mediante el compromiso de impulsar la Agenda 2030 para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, para alcanzar la prosperidad, la igualdad y la paz en el planeta.



¿Qué es la Solidaridad?



La palabra solidaridad proviene del latín "solidus" que significa "solidario". Es definida como un valor humano, sustentado en el apoyo a una causa o interés ajeno de manera voluntaria, imparcial y desinteresada, especialmente en situaciones de la vida cotidiana o de gran magnitud, como desastres naturales, guerras, movimientos de refugiados.

En resumen, la solidaridad consiste en ayudar a otros que lo necesitan, sin esperar nada a cambio. La única retribución de la solidaridad es sumar pequeños gestos para lograr grandes cambios en la humanidad.



Ejemplos mundiales de solidaridad

Destacamos algunos ejemplos de personas y organizaciones que han dejado una huella significativa a través de su solidaridad y apoyo incondicional con los menos favorecidos, impactando en el logro de la paz y el bienestar a nivel mundial:

Irene Sendler (1910-2008): conocida como el Ángel del Gueto de Varsovia fue una enfermera y trabajadora social polaca católica que salvó a más de 2.500 niños judíos del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, arriesgando su propia vida.

Mahatma Ghandi (1869-1948): fue un político, pensador y abogado hinduista indio que lideró una lucha pacifista para lograr la independencia de la India del dominio del Imperio Británico. Ayudó a las clases más pobres de La India y defendió la paz mundial.

Nelson Mandela (1918-2013): fue un abogado, político y filántropo sudamericano activista contra el apartheid. Promovió un mensaje de reconciliación y convivencia entre razas

Teresa de Calcuta (1910-1997): fue una monja católica de origen albanés que fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta, en el año 1950. Esta organización internacional tuvo como objetivo ayudar a los más olvidados de la Sociedad.

Cruz Roja Internacional: es considerada un símbolo de solidaridad, debido a que es una organización imparcial con una misión humanitaria basada en el principio de solidaridad que consiste en brindar asistencia y proteger la vida de las víctimas de guerra y de violencia.



¿Cómo podemos practicar la solidaridad?



Es sumamente importante fomentar la solidaridad desde la infancia, como la base esencial de otros valores humanos como el respeto y la tolerancia.

Podemos colaborar brindando apoyo mutuo a familiares, amigos, conocidos o a quien lo necesite en alguna situación difícil o adversidad. Aplica algunas de estas acciones solidarias en tu vida cotidiana:



Saber escuchar a alguien que lo necesita.

Ejercer labores de voluntariado para el apoyo a niños, ancianos, enfermos.

Aprender primeros auxilios para poder ayudar cuando más se necesita.

Ceder el asiento en el bus o metro.

Destinar ayudas económicas a organizaciones sin ánimo de lucro.

Donar sangre.

Adoptar una mascota.

Donar ropa, libros, calzados o juguetes que no se utilicen y que estén en buen estado.



Frases sobre la solidaridad



Queremos compartir algunas citas y frases inspiradoras relacionadas con la solidaridad, un valor humano fundamental que impulsa la acción individual y colectiva para alcanzar el bien común:

"La palabra más importante en el lenguaje de la clase trabajadora es solidaridad"(Harry Bridges)

"La solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo" (Samora Machel)

"La solidaridad no es un sentimiento superficial, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos y cada uno para que todos seamos realmente responsables de todos"(Juan Pablo II)

"La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba: la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo" (Eduardo Galeano)

"El racismo no se combate con el racismo, la mejor forma de combatir el racismo es con solidaridad" (Bobby Seale)

"El primer paso en la evolución de la ética es un sentido de solidaridad con otros seres humanos" (Albert Schweitzer)

"La solidaridad debería ser el idioma del mundo" (Anónimo).



Películas sobre el tema

Presentamos una selección de documentales y películas emotivas e inspiradoras para disfrutar y compartir en familia, que promueven la solidaridad humana como valor fundamental:



Cascos Blancos (Reino Unido. Director: Orlando Von Einsiedel. Año 2016): documental inspirador sobre un grupo de voluntarios que ayudan a rescatar personas afectadas por los conflictos bélicos en Siria, siendo un ejemplo de solidaridad en momentos de crisis.

Vicente Ferrer (España. Director: Agustín Crespi. Año 2013): película basada en la vida de Vicente Ferrer Moncho, un filántropo español considerado una de las personas más comprometidas con la solidaridad y cooperación con los desfavorecidos del tercer mundo. Comenzó brindando ayuda en la India como misionero jesuita, para transformar Anantapur en una tierra fértil.

Mandarinas (Georgia. Directora: Zaza Urushadze. Año 2013): dos granjeros que viven en Georgia en plena guerra civil (año 1992) tratan de mantenerse al margen del conflicto. Pero encuentran a soldados chechenos y georgianos heridos en sus tierras y deciden acogerlos.

Siete Almas (EE. UU. Director: Gabriele Muccino. Año 2008): luego de provocar un accidente en el que mueren siete personas un inspector fiscal de Los Ángeles trata de redimir su culpa, ayudando a siete desconocidos que lo necesiten.

Hotel Rwanda (Reino Unido. Director: Terry George. Año 2004): en 1994 durante la guerra civil de Ruanda un hombre hutu salva la vida de más de un millón de refugiados indefensos, mediante la concesión de refugio en el hotel de Kigali en el que trabaja.

Amélie (Francia. Director: Jean-Pierre Jeunet. Año 2001): una inocente y creativa camarera parisina de 23 años decide dar un giro a su vida aburrida y monótona. Comienza a realizar actos solidarios para ayudar a los demás.

Monsieur Batignole (Francia. Director: Gérard Jugnot. Año 2001): en París (año 1942) un charcutero francés proveedor oficial del ejército alemán oculta a tres niños judíos de los nazis e intenta trasladarlos a Suiza por su seguridad.

Cadena de favores (EE. UU. Directora: Mimi Leder. Año 2000): un profesor plantea a sus alumnos el desafío de crear un mundo mejor a través de sus acciones. Uno de los alumnos inicia un proyecto propio, que consiste en una cadena de favores para ayudar a tres personas. Estas a su vez deberán hacer lo mismo con otras tres personas y así sucesivamente.