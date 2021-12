Detuvieron otros 5 policías por el crimen de Lucas

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El juez de instrucción Martín Del Viso ordenó la detención de otros cinco policías de la Ciudad acusados de haber alterado la escena en la que fue asesinado el futbolista juvenil de Barracas Central Lucas González con el fin de fingir un enfrentamiento armado inexistente.

La medida alcanza al subcomisario Ramón Jesús Chocobar, al oficial Sebastián Baidon, al oficial primero Jonathan Alexis Martínez, y a los oficiales Ángel Darío Arévalos y Daniel Rubén Espinosa, quienes ya están detenidos y les fueron secuestrados sus teléfonos celulares.

Las detenciones fueron pedidas por el fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbella, con quien el juez coincidió en que "no puede descartarse" que los imputados "puedan destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, así como influir en los testigos del hecho".

"Las circunstancias relatadas no pueden ser neutralizadas con cautelares de menor intensidad que la detención de los imputados, medida que al menos de momento se rebelan como necesarias, idóneas y proporcionadas en este estado de la investigación", explicó el juez.



14 POLICIAS

Los nuevos cinco detenidos se suman a los tres policías sospechados como presuntos autores materiales del crimen y otros seis, que también son acusados por el encubrimiento posterior. En total 14 uniformados.

"A pesar de la balacera que encararon los tres efectivos de la Brigada 6 de la Comuna 4D de la Policía de la Ciudad (Gabriel Isassi, Fabián López y José Nievas), cuyas conductas determinaron, entre otras cosas, la muerte de una persona de 17 años y la intención de hacer lo mismo con otras tres de la misma edad, le siguió una puesta en escena en la que los numerarios solo debían limitarse a resguardar el escenario", describió el juez en la resolución sobre las detenciones.

"Las pruebas parecen confirmar, una vez más, que la escena fue ilegalmente intervenida (manipulación del rodado, la colocación maliciosa de una réplica, etc.)", concluyó.