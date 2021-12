Zbrun: “Vamos a trabajar para que haya más fútbol y nuestros clubes se hagan más fuertes

La Liga Rafaelina de Fútbol le puso punto final al 2021. Con la tradicional cena entrega de premios que tuvo lugar el viernes por la noche en el salón del club Social y Deportivo Bella Italia se bajó el telón de un año marcado con el regreso de la actividad tras un 2020 sin competencia debido a la pandemia.

En la misma fueron premiadas todas las categorías de la Primera A y B de Liga: Primera y Reserva, masculino y femenino, Inferiores e Infantiles y el Senior.

Más allá de entregarles los respectivos premios a los campeones y subcampeones también fueron distinguidos los goleadores, los que cumplieron con el fair play, los mejores técnicos y árbitros.



Con respecto a la importancia de poder realizar nuevamente dicha ceremonia, Fabián Zbrun, presidente de la Liga Rafaelina, señaló: “La verdad que es una verdadera alegría poder volver a cerrar un año, el cual fue tan complejo, con la cena entrega de premios que todos esperan. Agradecerles a todos lo que lo hicieron posibles, a Bella Italia, a Alcides Calvo, no solo por el apoyo brindado a nuestra Liga, sino por el acompañamiento permanente que realiza con todos los clubes de Rafaela y la Región”.



Luego, Zbrun señaló: “Los clubes día a día viven construyendo con mucha pasión la práctica de uno de los deportes más populares de nuestro país, el fútbol, y es a través de este emblemático deporte que luego de dos años nos volvemos a encontrar, no solo para premiar a quienes se destacaron por sus méritos deportivos sino también para celebrar esa improducible sensación de haber transpirado la camiseta por y para que nuestros clubes y la liga sigan creciendo”.



No son épocas sencillas y el pasado año, sin poder desarrollar la actividad de manera normal, tampoco lo fue. “Fueron dos años muy duros, donde tuvimos que sortear muchísimos problemas, desconocidos para esta época. Una pandemia que nos trajo pérdidas irreparables”, manifestó el directivo.

Luego, emocionado recordó: “Todos padecimos la pérdida de algún familiar o amigo, el fútbol también perdió gente muy importante. Personalmente quiero honrar a cuatro personas que nos dejaron en esta pandemia teniendo un paso importante en nuestra Liga como lo fueron el Nano Levrino (Marcelo), presidente de Argentino Quilmes, Daniel Fardelletti director técnico de Bochófilo Bochazo, Tito Romera (Carlos), un histórico periodista que llevaba a la liga en el alma, y a Juan Carlos Rodríguez Rojas, quien fuera el primer árbitro nacional en representar a nuestra Liga”. Y sumó: “Esta pandemia nos presentó dificultades que fueron sorteadas gracias al esfuerzo colectivo de quienes se pusieron la camiseta de cada uno de nuestros clubes, enfrentamos el desafío económico y esta enfermedad nos obliga a redoblar esfuerzos para seguir con las puertas abiertas de cada institución”.



Y todo esfuerzo trae su recompensa, así lo sostuvo Zbrun: “Sin dudas que valió la pena todo el trabajo realizado, gracias a ello cerramos un año brillante en lo deportivo con semifinales y finales con muchísimo público en las canchas, en todas las categorías y en los dos grupos. Las finales en el Monumental fue algo muy emocionante para quienes nos apasiona este deporte, una fiesta nunca vista en la historia de casi estos 100 años de nuestra liga, solo comparable con aquella famosa reválida de los años 90”.



Por último, Fabián Zbrun dejó el siguiente mensaje: “Este año alcanzamos objetivos importantes, apostamos a digitalizar todos nuestros torneos a través del sistema COMET de AFA invirtiendo en la compra de herramientas informáticas. Sabemos que no es suficiente y vamos a ir por mucho más. Invito a todos a redoblar los esfuerzos para el 2022, año del centenario de nuestra liga. Vamos a seguir trabajando para que haya cada vez más fútbol, para que nuestros clubes se hagan más fuertes, alejar a los violentos de las canchas y el fútbol sea una verdadera fiesta. Los animo a continuar trabajando para hacer cada vez más grande a nuestra querida liga”.