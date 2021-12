Carta de Despedida

Sr. Director:



Después de 40 años y 9 meses de trabajo cada vez más intenso, ha llegado el momento de mi retiro para acogerme a los beneficios jubilatorios, con una mezcla de felicidad y nostalgia. No es para menos, casi una vida en la que formé parte de la historia de Colonia Castellanos guardando gratos recuerdos de hechos y de personas.

Y quiero empezar ante todo con los agradecimientos. A Dios Trinidad, a la Virgen María y a los Santos que siempre he invocado y me ayudaron a tener la salud necesaria para cumplir mi función, y con ello fundar, formar y sostener una familia.

A mi madre por su renunciamiento, a mi padre por la ayuda y aliento inicial, a mi esposa por sus esperas y comprensión, al Presidente Comunal de ese entonces (1981), Florencio Hang (QEPD) que confió en mí, confianza que no fue defraudada ni hacia él ni a los presidentes comunales que le sucedieron y que paradójicamente se transformó en una pesada carga para mí.

A mi querido amigo "Pucho" Mautino (QEPD), ex secretario Comunal de Presidente Roca, a todo el personal administrativo de la Comuna de Ramona que siempre han estado prestos a ayudarme cada vez que lo necesité facilitando así mi tarea. A Lorena Villada y a Romina Escobar que me han ayudado con eficiencia, también en dos momentos muy difíciles de mi vida cuando tuve problemas de salud, A Germán Cirmena, excelente funcionario de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones y mejor persona.

Y a todas las personas que han sabido apreciar mis talentos y mis valores, ya que he trabajado y he dejado "el cuero" por Castellanos, más de lo debido, mucho más que personas de la misma colonia (aclaro que yo, llamativamente, vivo en San Antonio) a los que solo les interesa sacar réditos de la Comuna o de las instituciones en que trabajan. Para los corruptos, los falsos, los oportunistas, los sinvergüenzas, los morosos, fui, soy y seré una "piedra en el zapato".

También quiero pedir perdón a todas aquellas personas a las que no he atendido bien, injustificadamente, pero fue motivado por mi ímpetu de privilegiar el orden, y la eficiencia, por mi excesiva responsabilidad y por el excesivo trabajo, ya que durante 40 años he trabajado como único personal administrativo cuando en casi todas las comunas, aún en aquellas más pequeñas, desde hace mucho tiempo trabajan dos o tres personas en la administración.

Deseo que Castellanos continúe progresando sostenidamente como en los últimos 15 años.

Comuna, Pueblo y Colonia de Castellanos, infinitas gracias. Un fraternal abrazo. Seguiremos en contacto desde otro aspecto.



Armando D. M. Piovano

DNI 12.411.606