La figura del amor

Sr. Director:



A mis lectoras y lectores, quiero compartir una vez más un pensamiento instalado en mi, y creo que en ustedes también lo está. Todos conocemos a Jesús, algunos saben más de su vida, sus enseñanzas y milagros, como así también, han incorporado sus palabras de vida en el corazón y en el obrar . ¿Creemos que Él es Amor ? a tal punto de darle al Amor una Figura; a tal punto de que cuando miramos o pensamos en Jesús, nos decimos ¡“Así es el Amor”! ¡“Él es el Amor”!.

Jesús vino al mundo a mostrarnos su vida, y a entregarse en cuerpo y alma a nosotros. Amor, palabra que tanto se repite pero a veces no cumple con su verdadero, gran e importantísimo significado; un significado extremadamente profundo. Dar Amor hasta que duela, como nos enseña la Madre Teresa de Calcuta. No dar Amor no tiene excusas; él abunda en nuestro corazón como manantial inagotable de agua viva. Somos nosotros los que le damos la orden para que salga e impregne al ser que está a nuestro lado. Todo ser vivo es ávido de Amor; se necesita como el aire que se respira. ¿Quién lo puede negar?. Sin Amor no somos nada, no existimos, no sentimos, somos débiles, seres que van por la vida sin rumbo.

Con Amor, cualquier situación que se nos presente en la vida, por más difícil que sea, se puede afrontar y superar. San Pablo nos habla del Amor en la Primera Carta a los Corintios: La preeminencia del Amor. Capítulo 13. Versículo del 1 al 3: Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. ¡Jesús, sino te tenemos a Ti, nada somos!. Tú que eres el Amor , El que nos das Amor, nos enseñas a darlo; y, así dando y recibiendo seremos verdaderamente felices y estaremos en paz. Muy pronto celebraremos nuevamente la llegada del Amor; preparando nuestro espíritu para darle la bienvenida a nuestro amado Jesús, y así alojarlo en nuestro corazón. Evangelio según San Mateo. Juan el Bautista prepara el camino. Capítulo 3 versículo del 1 al 3: En esos días Juan el Bautista, llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar: “ Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el Reino del cielo está cerca”. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: “ Es una voz que clama en el desierto”/ ¡ “Preparen el camino para la venida del Señor”!/ ¡“Ábranle camino”!. ¡Feliz Navidad!.



Ana María Abuh Arias de Abeillé

Rafaela