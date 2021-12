Diputados: la oposición ahora busca bajar el impuesto a bienes personales

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación tratará el próximo martes el proyecto por el cual se elevan los mínimos imponibles por el impuesto sobre los Bienes Personales que ya obtuvo media sanción en el Senado.

Luego de un resultado adverso para el Frente de Todos en el recinto el pasado jueves, el presidente de la Comisión, el diputado oficialista Carlos Heller, convocó este fin de semana para las 13:00 del martes para que se trate el proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 24 de la ley de impuesto a los bienes personales.

El proyecto que había sido aprobado en la Cámara alta establece que no estarán alcanzados por el impuesto los bienes cuyo valor en conjunto determinados por la ley de Impuesto de Bienes Personales alcance la suma de seis millones de pesos u otra inferior.

En cuanto a los bienes que sirven de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente o el causante en caso de sucesiones indivisas no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado de acuerdo con la ley sean iguales o inferiores a 30 millones de pesos.

La convocatoria al tratamiento del proyecto significó la primera derrota oficialista en Diputados tras el recambio legislativo del pasado 10 de diciembre.

Juntos por el Cambio presentó una moción para que se trate un proyecto que reduce el mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales y ganó la votación con el apoyo de los demás bloques opositores.

Antes de empezar con el debate sobre el Presupuesto 2022, la diputada del PRO Silvia Lospennato presentó una moción para "emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda" que preside Heller a convocar a una reunión para iniciar el debate sobre ese proyecto.

Pese a la resistencia del oficialismo, la moción fue aprobada por 130 votos a 116, resultado que reflejó el nuevo escenario del Congreso tras el resultado de las elecciones legislativas de noviembre pasado, adverso para el Frente de Todos.

Paradójicamente, el proyecto que plantea la reducción del mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales había sido presentado meses atrás por el senador del Frente de Todos Carlos Caserio y aprobado con amplio consenso en por el Senado, en medio de la campaña electoral, pero nunca fue sometido a tratamiento en Diputados. (NA)