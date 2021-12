La Coalición Cívica (CC) afirmó ayer que "voltear el Presupuesto no era una opción" y criticó la falta de una "posición más inteligente y responsable" dentro de Juntos por el Cambio, luego de que la oposición rechazó el Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados.

"Para la Coalición Cívica voltear el Presupuesto no era una opción. Entendemos que la tensión y la insensatez del oficialismo puede haber encerrado a Juntos por el Cambio, pero necesitábamos aplomo para tener una posición más inteligente y responsable", resaltó la CC en un comunicado.

En ese marco, el partido fundado por Elisa Carrió continuó: "Durante toda la jornada del debate presupuestario trabajamos y agotamos todas las instancias posibles para que el proyecto vuelva a la comisión y no para rechazarlo como finalmente ocurrió".

"Ahora el Congreso no podrá tratar un nuevo presupuesto hasta el 1° de marzo, porque lo impide nuestra Constitución Nacional", explicó el espacio político opositor. Además, aseguró que "la incapacidad del oficialismo para entender que para gobernar cuando se está en minoría se debe ceder fue determinante".

En esa línea, pidió que "el Poder Ejecutivo tenga la mínima sensatez", y aclaró: "No vamos a boicotear un acuerdo con el FMI porque la Argentina no resiste más inestabilidad económica".

"Por el bien de todos los argentinos, y en medio de tanta irresponsabilidad, es alentador que se haya tenido una buena reunión con la titular del Fondo Monetario", señaló la CC en referencia a la videoconferencia que mantuvo ayer el presidente Alberto con Kristalina Georgieva.