Se registraron 7 muertes y 4.163 nuevos contagios

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer por la tarde 4.163 nuevos contagios diarios, el mayor número registrado durante el fin de semana en los últimos meses, además de siete fallecidos por la pandemia en las últimas 24 horas. De esa manera, se elevó a 5.386.453 el número acumulado de infectados y a 116.899 la cantidad total de fallecidos por el Covid-19 desde el inicio de la pandemia en la Argentina, en marzo de 2020.

Por otro lado, sumaban 789 los pacientes con Covid-19 internados en terapia intensiva, mientras que las camas del servicio para toda patología y para adultos en establecimientos de salud públicos y privados se encontraban ocupadas en un 35,1 por ciento en el país y en un 38 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según la información brindada por la cartera sanitaria, ya se habían recuperado del coronavirus 5.230.733 personas, en tanto que otras 38.821 continuaban con la enfermedad en curso.

En cuanto a los siete fallecidos por la pandemia reportados este sábado, se incluye a seis hombres: dos de Río Negro, dos de Santa Fe, uno de la provincia de Buenos Aires y uno de Chaco, y una mujer de la última de las provincias mencionadas.

Las jurisdicciones que más casos de coronavirus reportaron en esta jornada son la provincia de Buenos Aires (1.442 y 2.106.969 acumulados), CABA (952 y 535.333), Córdoba (627 y 527.038), Tucumán (303 y 219.029), Santa Fe (183 y 473.456), Corrientes (114 y 95.820), Salta (92 y 89.103), Neuquén (88 y 116.775), Mendoza (59 y 166.968), Misiones (46 y 37.238) y Río Negro (45 y 104.188).

Las otras provincias también consignaron contagios: Chaco (38 y 101.036), Santiago del Estero (30 y 82,024), La Pampa (30 y 69.021), Entre Ríos (28 y 137.982), Jujuy (18 y 49.001), La Rioja (12 y 33.871), Catamarca (11 y 51.768), Formosa (11 y 62.320), San Luis (10 y 80.792), Santa Cruz (7 y 59.682), Tierra del Fuego (7 y 32.498), San Juan (6 y 70.258) y Chubut (4 y 84.283).

En la jornada se llevaron a cabo 44.035 testeos para coronavirus con una positividad en ascenso, al 9,45 por ciento, mientras que se completaron 27.005.746 testeos.



ALARMA GLOBAL

A casi un mes de su descubrimiento, la rápida propagación de la variante Ómicron llevó esta semana a reimponer restricciones en varios países europeos, donde la cepa ya tiene transmisión comunitaria pero también en naciones de Asia y América Latina, mientras que las campañas de vacunación infantil y de refuerzo se aceleran a nivel mundial de cara a las festividades de fin de año.

La situación es crítica en Europa, donde el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) señaló que ya existe transmisión comunitaria de Ómicron en el continente y espera "un nuevo y rápido aumento de los casos en los próximos dos meses".

A días de la Navidad, el ECDC advirtió que la vacunación "no es suficiente" y llamó a reintroducir acciones "fuertes" y "urgentes" frente al rápido avance de la cepa, como la vuelta al teletrabajo, el uso de tapabocas y la limitación de aforos en espacios públicos.

Francia, por su parte, prohibió desde este sábado los viajes no esenciales con el Reino Unido, donde el alza de contagios registró por tercer día consecutivo un nuevo récord, con más de 93.000 casos diarios.

En este marco, la Alcaldía de París anunció que anula el espectáculos de fuegos artificiales y los conciertos previstos en los Campos Elíseos en fin de año para cumplir las medidas del Gobierno destinadas a luchar contra el coronavirus, en medio de rebrotes en Europa y el avance de la variante Ómicron. "Ante el recrudecimiento de la pandemia y los nuevos anuncios del Gobierno, la Alcaldía de París lamenta tener que anular todas las fiestas previstas en los Campos Elíseos el 31 de diciembre", informó un comunicado de las autoridades de la capital francesa.

En tanto, el Gobierno de Países Bajos impondrá a partir de este domingo un confinamiento estricto en el país para intentar contener la rápida propagación de la variante Ómicron del coronavirus, que incluirá la fecha de las Fiestas y durará hasta mediados de enero, anunció el primer ministro en funciones, Mark Rutte. "Estoy aquí esta noche con un estado de ánimo sombrío. Para resumirlo en una frase, Países Bajos volverá al confinamiento a partir de mañana", dijo Rutte en una conferencia de prensa televisada. "La variante Ómicron se propaga más rápido de lo que esperábamos", agregó.

La medida conlleva a que todos los comercios no esenciales -como restaurantes, bares, cines, museos, peluquerías y gimnasios- deberán permanecer cerrados desde este domingo hasta el 14 de enero, mientras que los colegios podrán reabrir a partir del 9 de enero.

Además, se cancelan todas las ferias navideñas y sólo seguirán abiertas las tiendas de alimentos, farmacias, bibliotecas, estaciones de servicio y escuelas de manejo, según la agencia de noticias Sputnik. En tanto, el número de personas que pueden ir como invitadas a un domicilio se redujo de cuatro a dos, a excepción del día de Navidad. (NA - TÉLAM)