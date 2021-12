Pullaro: “En seguridad, hubo un error de diagnóstico por parte del Gobierno”

El diputado radical Maximiliano Pullaro, ex ministro de Seguridad y ex candidato a senador nacional en Juntos por el Cambio, fue entrevistado en el programa “La última pregunta” que se emite por la pantalla de Next TV, donde se refirió al tema de la seguridad y a la actual gestión de gobierno: “Celebro que por primera vez el gobernador Perotti convoque a cuadros de la oposición, fundamentalmente para discutir un tema tan sensible como lo es la seguridad pública o la inseguridad, que lamentablemente en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, pero también en parámetros provinciales ha crecido y empeorado en toda la provincia de Santa Fe de manera considerable, llevando a algunos delitos a superar entre el 70, el 100% y en los que menos han aumentado son el 50%”.

“Valoramos profundamente que el gobernador Perotti convoque a la oposición y empiece a comprender que hay que encontrar soluciones colectivas. Nosotros tenemos particularmente nuestra mirada de lo que ha sucedido este tiempo, pero también entiendo que son momentos para mirar hacia adelante y creer que podemos pensar todos juntos una política a largo plazo, que haga que los santafesinos puedan vivir mejor y tener mejores niveles de seguridad pública, como los que lamentablemente no hemos logrado hasta ahora”, planteó el ex ministro de Seguridad.

Pullaro apuntó a que “hubo un error de diagnóstico por parte del gobierno provincial, que entendía que esta problemática se resolvía fácilmente, se resolvía con cuatro gritos a la policía. Hubo también ataques muy fuertes de funcionarios del poder Ejecutivo hacia la oposición o para quienes hoy somos opositores en la provincia de Santa Fe, cuando el mismo Perotti planteó que venía a romper el pacto del Estado con el delito y no entregó en 24 meses ningún elemento a la justicia”.

El ex funcionario del FPCyS, insistió en que valora la convocatoria y señaló: “Nos ponemos a disposición para hacer nuestros aportes y pese a muchos, en el gobierno de Miguel Lifschitz que a mí me tocó ser ministro de Seguridad, los índices de violencia bajaron considerablemente y también los índices de delitos. No podemos decir que estábamos como queríamos estar porque tuvimos siempre delitos muy altos en la provincia de Santa Fe, pero sí podemos mostrar que bajaron en el período de Lifschitz comparativamente con el período de Bonfatti y que subieron considerablemente llevándonos a los peores niveles en el período que le toca gobernar a Omar Perotti”.

“Creo que el resultado de estas últimas reuniones para evaluar temas de la justicia, es muy importante, porque es un cambio de mirada por parte del Ejecutivo. También se debería a nuestro criterio convocar a jueces penales, al MPA, a la Corte Suprema de Santa Fe, ya que la inseguridad no es un tema que los pueda resolver un gobierno de turno. Tenemos que trabajar en políticas públicas a largo plazo”, enfatizó.



SOBRE EL SUPUESTO ESPIONAJE

El ex ministro de Seguridad de Santa Fe, se expresó en duros términos respecto al supuesto espionaje por parte del equipo de Marcelo Saín y opinó: “Hubo hechos concretos que marcan hacia dónde va una investigación; también hubo manifestaciones de funcionarios de primera línea del Ministerio Público de la Acusación. Lo que parece haber sucedido en la provincia de Santa Fe es que dentro del poder Ejecutivo había una empresa criminal dedicada a la extorsión de políticos, periodistas, sindicalistas, empresarios; fundamentalmente se perseguía a quienes pensaban diferente, con lo cual creo que es el hecho más grave que sufrió la democracia santafesina en estos 38 años de democracia, porque nunca en la historia a una persona por el hecho de pensar distinto fue perseguida por parte de la inteligencia que tiene un gobierno”.

“El hecho es sumamente grave. Sin saber los elementos de prueba, pero si habiendo leído información muy concreta de los allanamientos que hubo en dos oportunidades en el Ministerio de Seguridad de la provincia, de material informático que existió, pero además de la lectura de derechos que es lo que podría asemejarse a una imputación de varios funcionarios: Marcelo Saín, Germán Montenegro, Nadia Schujman, Sebastián Sánchez. Indudablemente cuando a un funcionario se lo está investigando por asociación ilícita, por violación a la ley de inteligencia, por negocios incompatibles a la función pública como fue lo que sucedió, quiere decir que hay pruebas para poder avanzar”.

Asimismo, Pullaro rescató la actitud del gobernador Perotti en torno a este tema y manifestó: “El gobernador planteó que que iba a poner a disposición todas las herramientas que sean necesarias para que la justicia investigue libremente este delito, con lo cual no me queda más que reconocer esta actitud, más allá de que no sé si él entiende que este delito ocurrió o no. Confío en el MPA y en la seriedad de las investigaciones que lleva adelante, pero el gobernador Perotti en este caso también respaldó la labor de los fiscales diciendo que esperaba, e instruyó al Fiscal de Estado para que lleve adelante una investigación administrativa dentro del seno del poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe. Esto es grave y hay que llegar hasta las últimas consecuencias”, concluyó.