Adviento… tiempo de espera, de conversión y transformación.

POR ALICIA RIBERI



Estamos en tiempos difíciles, en una sociedad complicada y con una desorientación tal, que da escalofríos. Es por eso, que en este tiempo de adviento, debemos descubrirnos a nosotros mismos, nuestra identidad, que con tantas tristezas que hemos pasado, hemos ido perdiendo y nos fuimos alejando de lo que verdaderamente nos hace bien. Cristo es el camino, es el único que puede ayudarnos a encontrar la verdad, la humildad y la generosidad que nos hace más hermanos. Es hora de dejar ir odios, desencuentros y buscar los que nos puede unir, hacer mejores personas y recomponer el rumbo que muchas veces perdemos por abocarnos más a cosas poco trascendentes.

María con su sí, nos regaló una gran oportunidad, la de ser hermanos, de construir entre todos el reino de Dios y así mismo el hombre pretende ser más que Dios y así se va destruyendo todo lo que Dios nuestro creador hizo por nosotros para que tuviéramos una vida más plena.

Adviento, es una gran posibilidad para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento profundo de nuestras faltas y poder llegar a recibir a Jesús, en esta Navidad como una verdadera familia.

Cuántas veces nos preparamos mucho tiempo antes, para concurrir a una fiesta, pensamos en cómo queremos estar, qué queremos ponernos, con quién vamos a ir, entonces cómo no hacerlo para la gran fiesta de la venida del Señor. Nace Jesús en un portal humilde, pero lleno de amor y eso es lo que verdaderamente nos hace grandes, el amor.

Es momento de replantearnos de que nos sirve todo lo material si no tenemos amor. Acerquémonos a todas esas `personas que sufren, están solos, enfermos o han perdido a un ser querido que les ha dejado un gran vacío. Jesús al venir a nuestro encuentro nos muestra una vez más su grandeza y María como madre de todos ofrece su amor incondicional, puro y desinteresado.

Es mi deseo que en este tiempo de adviento, nos demos la oportunidad de buscar en nosotros a ese niño que vino al mundo solo para hacer el bien, para construir y reconstruir.

Adviento:tiempo de esperanza para todos, tenemos una nueva oportunidad, no la desaprovechemos, volvamos al camino que Jesús nos espera.



Adviento… tiempo de espera, de conversión y transformación.