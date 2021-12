Carlos Marín internado en grave estado

Carlos Marín, el cantante que integra el cuarteto vocal Il Divo, fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Manchester, en Londres, tras unas complicaciones de salud, según informó el medio El Español.

El medio amplió la información y comunicó que el cantante de 53 años tiene el oxígeno comprometido y por este motivo se encuentra en coma inducido, en estado grave.

El pasado 6 de diciembre, el músico publicitaba en sus redes sociales las fechas de dos recitales con Il Divo en Dallas y Florida para febrero. Sin embargo, un día después del posteo el grupo canceló todas las fechas previstas.

La prensa del grupo comunicó: "Desafortunadamente, debido a una enfermedad, las fechas restantes de la gira de Il Divo en diciembre de 2021 por el Reino Unido se han pospuesto hasta diciembre de 2022. Il Divo se disculpa profundamente con sus fans, pero espera volver a los escenarios en el nuevo año".

Además, el comunicado informa que Marín empezó a encontrarse mal en los últimos días y finalmente tuvo que ser hospitalizado en el centro médico Manchester Royal, aunque no indican la causa.

A su vez, desde las redes sociales de la banda compartieron un mensaje en el que expresaron: "Nuestro querido amigo y socio Carlos está en el hospital. Esperamos y oramos por una pronta recuperación".

Pese a ello, la presentación en la Argentina del grupo con su décimo disco de estudio "For once in my life: a celebration of Motown (Decca Gold)", anunciada para el 8 de mayo en el Luna Park, sigue sin modificaciones y las entradas continúan en venta.

Carlos Marín forma parte de Il Divo desde su formación en 2003, junto al suizo Urs Bühler, el estadounidense David Miller y el francés Sébastien Izambard. Con un éxito conseguido a nivel mundial, la banda es considerada una de las precursoras en la popularización de la música clásica. En solitario, Marín publicó en 2021 un disco titulado "Portrait", en el que hizo su versión de "Bohemian Rhapsody" de Queen, entre otros grandes éxitos.