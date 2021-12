9 de Julio recibió un duro golpe en casa

Panorama complicado para el León. El equipo de Bonaveri jugó mal y perdió sin atenuantes ante Atlético San Jorge por 2 a 0 en el Germán Soltermam, ante una regular concurrencia de público. El miércoles necesitará un triunfo heroico para revertir el panorama, por dos goles para ir a los penales como mínimo en la cancha del "uruguayo" si quiere continuar en el Regional Amateur.Decididamente, la producción del equipo juliense no estuvo a la altura de las circunstancias. Le faltó fútbol, con una pobre tarea de Wilson Ruiz Díaz, que a este nivel con un par de destellos por partido es insuficiente. Solamente mostró algunas vías de desequilibrio con Arroyo en el costado izquierdo, en este encuentro puesto como volante por el entrenador.Ante una defensa rival bien parada, con dos torres como Fedorco y Casarini, casi no pudieron tener opciones tanto Burdesse como Attis. El primero, además, peleado con el balón, e impreciso hasta jugando de espaldas al arco, mientras que Attis pareció no encontrar su lugar en la cancha, a veces por derecha, otras por izquierda, pero sin desequilibrio individual.San Jorge en la primera media hora no llegó mucho, pero insinuó más. Mosqueira, tirado sobre la derecha, avisó con un buen remate que Cordero sacó por sobre el travesaño. El León solamente tuvo en ese lapso una buena volea de Attis que se fue apenas por sobre el horizontal.Hasta que llegó el minuto 45', cuando Federico en tres cuartos de cancha ofensivos se quedó en el piso por una presunta infracción, sus compañeros quedaron reclamando pero la jugada siguió hacia la izquierda de la defensa local. Fueron a disputar la pelota Centurión con Bocchetti, falló el defensor y el delantero se fue solo para encarar a Cordero, y en el momento justo tocó hacia el medio para que Herrera ponga el 1 a 0 con todo el arco a su disposición.Tras cartón, por las protestas, se fue expulsado el entrenador Pablo Bonaveri y su ayudante Juan Olmos continuó dando las indicaciones.En el segundo tiempo no aparecieron los cambios de entrada como podía esperarse en el dueño de casa. No cambió mucho en cuanto a las deficiencias de generación de juego que había mostrado 9 de Julio, y su rival esperaba ordenado, para buscar la contra cuando recuperaba.En el cuarto de hora ingresó Bustamante por Acuña, para quedar decididamente con tres puntas. No obstante, ya Arroyo estaba más controlado y por el otro lado Martinez no podía pesar demasiado en sus proyecciones.Promediando el complemento, llegaría otro duro golpe para el local en otra desconcentración en el fondo. De un tiro libre frontal, la visita metió el balón en el área, surgió un rebote y Migueles de media vuelta, desvío en un defensor de por medio, derrotó a Cordero para poner el segundo tanto.De allí en más fue el León con inercia, como podía. Surgió algo de rebeldía, con Martinez, con Bustamante, con el ingreso tardío de Vera. Así llegó un penal al ex jugador de Brown, Ben Hur y Sp. Belgrano de San Francisco, que le dio una esperanza. Pero Vera no pudo con Rébora, que fue abajo contra su palo izquierdo para rechazar el remate.Quedaban todavía unos 15 minutos contando el descuento, pero 9 de Julio sintió el impacto en lo anímico. De ahí en más casi no pudo volver a jugar en el área rival. Y terminó con una imagen que deberá revertir el miércoles, pero para ello indudablemente Bonaveri deberá meter mano en el equipo.9 DE JULIO 0 - SAN JORGE 2Estadio: Germán Soltermam.Arbitro: Jonatan Mapelli.Marcos Cordero; Maximiliano Martinez, Facundo Centurión, Facundo Rodriguez y Sebastián Acuña (60' Maximiliano Bustamante); Maximiliano Aguilar (72' Luciano Pogonza), Tomás Federico, Osvaldo Arroyo y Wilson Ruiz Diaz; Tomás Attis (82' Lucas Quiroz) y Nahuel Burdesse (72' Nahuel Vera). Sup: Joaquín Aylagas, Agustín Vera y Agustín Tosetto. DT: P. Bonaveri.Emilio Rébora; Francisco Vidal, Juan Fedorco, Juan Casarini y Cristian Sain; Jonatan Paez (67' Nicolás Gómez), Diego Migueles, Rodrigo Mosqueira (75' Lucio Almada) y Gastón Novero (67' Lautaro Soto); Maximiliano Bochetti y Maximiliano Herrera (75' Nicolás Ibáñez). Sup: Diego Antonio y Mauro Cuberli. DT: Daniel Teglia.Primer tiempo: a los 45' gol de Herrera (SJ).Segundo tiempo: a los 23' gol de Migueles (SJ).Detalle: a los 37' del ST Rébora (SJ) le atajó un penal a Nahuel Vera (9).Incidencia: en el PT, el partido estuvo detenido 4 minutos a los 32' porque el jugador Herrera manifestó estar afectado por un petardo que arrojó la parcialidad local.