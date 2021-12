Se fue al receso perdiendo

El 2021 terminó con una nueva derrota para Ben Hur en la Liga Provincial de Básquetbol. En uno de los partidos de la octava fecha de la Zona B cayó en Firmat por 88 a 65 y así entró al receso en la última posición. El ganador tuvo 21 puntos de Octavio Lagger, 19 de Lucio Varani y 15 de Ignacio Belli. En la BH hizo 21 Santiago Caligaris y 17 Pablo Grosso.En la búsqueda de sumar protagonismo en el juego interior, un déficit notorio que mostró el equipo de Andrés Mandrille, se presentó otra cara nueva: Juan Cruz Furrer, un ala pivot de 25 años (1m97) que aportó 8 puntos y bajó 6 rebotes. Anteriormente jugó en 9 de Julio de Morteros en el Federal.En los otros resultados de la Zona B, el puntero invicto Gimnasia ganó un juego más, 95 a 74 en El Trébol ante Trebolense. En tanto, Olimpia de Venado Tuerto derrotó como visitante a Atlético Sastre por 83 a 75.Este grupo tiene a Gimnasia con la enorme marca de 8-0, mientras que Olimpia acumula récord de 5-3, en tanto que con 3-5 se anotan Firmat, Trebolense y Atlético Sastre. Ben Hur cierra con 2-6.UNION GANO EN VENADOEl jueves se abrió la zona C con la victoria de Brown de San Vicente sobre Americano de Carlos Pellegrini por 81 a 63 con 23 de Jonatan Morero. Ya en viernes, Almagro de Esperanza mantuvo punta e invicto al ganarle por 95 a 66 a Argentino de Firmat, mientras que Unión de Sunchales derrotó a Atenas de Venado Tuerto por 77 a 63 con 19 de Matías Loro y 18 de Joaquín Gariboldi.En la zona C manda Almagro con 8-0, Unión de Sunchales lo sigue con 7-1, Brown de San Vicente 4-4, Atenas 2-6, Americano 2-6 y Argentino 1-7.El torneo se reanudará el 28 de enero, con la novena fecha. Por la Zona B jugarán: Gimnasia vs. Atlético Sastre; Firmat vs. Olimpia y Ben Hur vs. Trebolense.Por Zona C lo harán Brown vs. Almagro; Atenas vs. Argentino y Unión de Sunchales vs. Americano.