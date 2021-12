Ben Hur lo tenía, pero se le escapó

Quizás antes de empezar el partido, volver con un empate desde Carcarañá no era un mal resultado para Ben Hur. Pero después de haberlo jugado, el 2 a 2 significó un trago amargo para el equipo dirigido por Carlos Trullet, ya que tenía el triunfo en el bolsillo y en el minuto 53' se tuvo que conformar con una igualdad. El miércoles en el Néstor Zenklusen tendrá la chance de definir como local.El Lobo realizó un encuentro de acuerdo a su filosofía, yendo a buscar el arco de enfrente, con buena presión sobre una defensa local que no daba garantías. Y antes de los 10 minutos, tras un centro desde la derecha apareció el anticipo de Ybáñez para poner el 1 a 0.El elenco de nuestra ciudad estuvo bien parado, con Mathier y Alemandi ganando mucho por sus respectivos costados, y la peligrosidad latente de Casa en cada pase en profundidad. El local mostraba un poco de protagonismo con las trepadas de Pacheco, pero dentro del área no tenía demasiado peso.En el segundo tiempo Ben Hur volvió a lastimar rápido cuando llegó la conquista de Casa en una contra letal y definiendo mano a mano por el medio ante el arquero. El hasta aquí goleador del equipo está demostrando su buen momento.El dueño de casa empezó buscar como podía, con algunos cambios que le dieron mayor protagonismo en ofensiva.Igualmente, el partido tuvo el desenlace casi en las postrimerías. El dueño de casa llegó al descuento con un tiro libre de Sarco que se desvió en la barrera, y obligó al retroceso de Astrada para meter un manotazo forzado. El rebote lo aprovechó Pacheco para convertir.Luego sucedió una jugada clave, porque en una dura entrada de De Gaspari sobre Sola (que había entrado por Acosta), se fue expulsado el defensor, pero el hombre de la BH salió lesionado. Finalmente, en la última acción del encuentro cuando iban 53', los defensores benhurenses no pudieron sacar el balón y le quedó a Pacheco para anotar el 2 a 2 final.BEN HUR 2 - CARCARAÑA 2Cancha: Atlético Carcarañá.Arbitro: Rodrigo Vidal.Alejandro Dianda, Gino De Gasperi, Patricio Ellison, Daniel Pacheco, Facundo Galli, Ezequiel Britez, Pablo Marisi, Alan Balbi, Joel Piccinini, Javier Rossi y Franco Olmos. Sup: Rodrigo Batista, Marcelo Lezcano, Federico Mignacco, Franco Sarco, Carlos Fondacaro, Sebastián Cavallin y Nicolás Johansen. DT: Maceratesi - Moreno y Fabianesi.Matías Astrada; Gustavo Mathier, Luis Ybáñez, Miguel Yuste y Daniel Abello; Joel Sacks, Diego Sánchez Paredes, Martín Alemandi y Ricardo Acosta (Leandro Sola); Diego López (Sebastián Jiménez) y Maximiliano Casa (Braian Noriega). Sup: Velazquez, Besaccia, Hang y Mayenfisch. DT: C. Trullet.Primer tiempo: a los 9' gol de Ybáñez (BH).Segundo tiempo: a los 7' gol de Casa (BH), 40' gol de Pacheco (AC) y 53' gol de Pacheco (AC).