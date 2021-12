Scarinci: "El Hospital consolida un equipo de gestión que sigue en el mismo rumbo"

En sus primeros días como director del Hospital Dr. Jaime Ferré, el doctor Emilio Scarinci analizó el desafío que significa ocupar el principal cargo del efector público, potenciado y visibilizado a partir de la pandemia, y contó como proyecta su gestión: “En realidad el hospital no lo encontré de ninguna forma diferente a la que veníamos trabajando hasta que se produjo el cambio de director. Hace casi dos años que vengo trabajando con Diego Lanzotti desde acá, con lo cual es la continuidad del proceso en el que veníamos gestionando. La idea es darle continuidad a todo aquello que teníamos en agenda y avanzar con los objetivos que tenemos a futuro”.

Respecto a la nueva variante Ómicron y a los posibles casos positivos en la ciudad, el director explicó que “lo que tenemos hoy en Rafaela, son tres casos positivos para Covid que están en estudio sus características genéticas para determinar si son o no variante Ómicron. Nosotros mandamos todos los casos positivos a hacer una primera evaluación genética de estos virus y en esa primera evaluación que es un tamiz, se determina si tiene características compatibles a Ómicron. En función del resultado se confirma o descarta si el caso positivo pertenece a este variante; de eso depende si se manda esa muestra a hacer una secuenciación completa de su genoma”.

El Dr. Scarinci contó, que uno de los lugares a donde se hace ese estudio de manera más completa para evaluar qué tipo de cepa es, se realiza en nuestra ciudad en el laboratorio del INTA y que de las muestras que se enviaron a Santa Fe para el primer análisis, tres son sospechosas de cepa Ómicron y por ese motivo van a someterse a un proceso más profundo de estudio, que como mencionó anteriormente es la secuenciación completa del genoma.

El profesional, aclaró que “si la cepa es Ómicron u otra, no cambia el tratamiento, no varían los cuidados, no se modifican las medidas de prevención. El hospital está en una situación de expectación con respecto a la evolución de casos y según datos globales sabemos que esta cepa podría tener mayor transmisibilidad, mayor contagiosidad y entendemos que va a llegar en algún momento a la ciudad como lo hicieron todas las otras variantes. Estamos preparados para tratar los casos que aparezcan y obviamente continuar con lo referido a la prevención”.

Acerca de la disponibilidad de camas, Scarinci dijo que “hoy en día es buena, con 52 pacientes internados en el hospital; 4 pacientes en Terapia Intensiva por motivos ajenos al Covid y en la sala de Clínica Médica tenemos 2 pacientes positivos de Covid que están cursando internación hace ya varios días”.



TERCERAS DOSIS

En cuanto al operativo de vacunación, el director comentó que “el vacunatorio está actualmente trabajando en la aplicación de terceras dosis de vacunas y confiamos en que la gente acuda a vacunarse. Está yendo a buen ritmo este proceso y según el rango etario se está convocado a los ciudadanos a recibir esta tercera dosis.



PREVENCIÓN DEL DENGUE

Scarinci, también habló del dengue, esta otra enfermedad que en años anteriores generó gran preocupación al sistema sanitario, y señaló que “por el momento no tenemos casos de dengue, no ha habido casos que enciendan la luz de alarma; obviamente las altas temperaturas y la llegada del verano, hacen que tengamos que reforzar todas las medidas de prevención que ya conocemos para evitar la reproducción del mosquito que es el vector de este virus”.