El probable retiro de Lewis Hamilton

Mercedes se encuentra en alerta máxima porque Lewis Hamilton se tomó unos días para pensar su futuro tras el final de la Fórmula 1 en Abu Dhabi.

Si se concreta un sorprendente retiro del siete veces campeón, ¿podría regresar Valtteri Bottas?

Toto Wolff fue el encargado de dar la voz de alarma: Lewis Hamilton podría decidir retirarse de la Fórmula 1 luego de lo ocurrido en el Gran Premio de Abu Dhabi, tras la gestión del coche de seguridad por parte de la dirección de carrera a cargo de Michael Masi.

No fue sólo un comentario del jefe de Mercedes para cargar el tono de la ausencia del campeón del mundo en la Gala de la FIA en París, sino que surge del estado de fuerte frustración por parte del siete veces campeón del mundo, que se vio defraudado por perder un octavo título, que ya sentía como suyo.

Todo el personal de Mercedes está en alerta máxima porque Hamilton se ha tomado unos días para valorar si, tras lo ocurrido en Yas Marina, la Fórmula 1 sigue mereciendo su presencia activa o si sería preferible terminar su aventura y evitar un enfrentamiento directo con su compatriota George Russell.

Hamilton no tiene ninguna intención de chantaje con Mercedes, que siempre lo apoyó. Por el contrario, su decisión de retirar el recurso contra la FIA fue un gesto de relajación que llegó de la mano de Lewis antes que los abogados discutieran en una cumbre en Stuttgart si era apropiado continuar con la protesta.

Y será interesante ver si el ganador del premio a la "Personalidad del Año", que estuvo provocativamente ausente en París, será sancionado por la FIA por no cumplir con el reglamento deportivo, que obliga a los tres primeros en el campeonato de pilotos a concurrir a la Gala.

Si la FIA permite al piloto británico salir airoso de su ausencia, mostrará una vez más una gran debilidad, según la cual las normas escritas pueden ser puntualmente "interpretadas", pero si realmente llega una multa o una reprimenda, esto podría convertirse en la gota que colme el vaso y empujar a Hamilton a dejar la F1 aunque aún le queden dos años de contrato con Mercedes.

Para la máxima categoría sería un golpe, dado que el campeonato de 2021 se basó únicamente en el duelo entre Max y Lewis, pero para Mercedes sería un terrible, porque con el mercado cerrado se encontrarían de repente sin su piloto más exitoso y representativo.

Es cierto que en Brackley pueden contar con George Russell, quien después de tres años de paciente espera en Williams tendrá su gran oportunidad de luchar por el título en 2022 con los nuevos monoplazas de efecto suelo, pero ¿quién podría ser el eventual sustituto de Hamilton si se confirma su retiro?