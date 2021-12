Forestello fue presentado en Atlético: “estoy más que orgulloso de estar nuevamente en el club”

Rubén Darío Forestello fue presentado en la mañana del viernes como el nuevo entrenador de Atlético de Rafaela, con un contrato por la próxima temporada de la Primera Nacional donde el principal objetivo será armar un plantel competitivo, recuperar el protagonismo perdido en el último torneo y luchar por el ascenso a la Liga Profesional.



Con la presencia del presidente de la entidad de barrio Alberdi, Silvio Fontanini, y el gran referente y capitán Claudio Bieler, quien también firmó su vínculo hasta diciembre de 2022.



“Estoy más que orgulloso de estar nuevamente en el club. Es un regreso a mi casa, si me lo permiten los hinchas de Atlético”, inició Forestello en el comienzo de la conferencia de prensa que tuvo lugar en el Salón Celeste. Y recordó. “La verdad que fui muy feliz en algún momento cuando me tocó ascender, re-contra feliz cuando nos tocó salvarnos del descenso en cancha de Godoy Cruz, y luego, por distintas circunstancias y la carrera misma me puse a dar vueltas. Si bien en otras oportunidades estuvo mi nombre dando vueltas nunca se había dado, en esta ocasión se dio como algo natural, algo que lo necesitábamos todos”.



El objetivo de todos por Alberdi es bien claro, y sobre ello el ‘Yagui’ manifestó: “Quiero pelear el torneo, me encantaría. Lo necesita Atlético, yo, lo va a necesitar Claudio (por Bieler) y todos sus compañeros. Espero aportar lo que aprendí y seguir aprendiendo todos los días, espero que podamos armar un buen grupo”.



Emocionado, confesando que la noche anterior a este ‘nuevo comienzo’ no pudo dormir y que espera con ansias el primer día de pretemporada (que será el martes 4 de enero a las 8.30hs), el flamante DT albiceleste, emocionado, indicó: “Estoy súper agradecido porque también me genera paz familiar, paz desde un lugar tan importante como lo son mi esposa y mis dos hijos, por lo cual si uno está tranquilo puede hacer las cosas como corresponden. Atlético me genera la tranquilidad que a esta edad, a mis 50, necesito. Puedo aportar, desde la experiencia que pude ir sumando en este recorrido, lo máximo de mí”.



En relación a lo que se vendrá, Forestello apuntó: “Estoy enfocado en hacer una campaña importante, ojalá que logremos armar, más allá de los nombres que vengan, un equipo que funcione, que sea competitivo y después que nos acompañe según las circunstancias de la semana con lo necesario, los resultados principalmente, para enfocarnos en un gran proyecto”.



Sobre la conformación del plantel que viene, adelantó: “La idea es traer, ir haciendo desde atrás hacia adelante una base sólida, que nos permita después transitar la idea que uno tiene y ver si se la podemos llevar al 9 allá arriba y no que tenga que hacer de 8, de 2 sino se convierte en Patoruzú y se hace difícil hacer un gol. Los que vienen deben entender al lugar al que llegan. Gente que conozco, que realmente entiende lo que quiero, lo que pretendo en funcionamiento dentro de un campo de juego, a otros que nos los dirigí, que realmente quieran venir y que no sea Atlético su última opción. Armarnos lo antes posible, si los conozco mucho mejor”.



En función a los nombres que se vienen mencionado el ‘Yagui’ contó que se viene negociando en forma positiva con varios y solo reconoció que ya hay un pre-acuerdo con el arquero Julio Salvá (34 años), con último paso por Güemes de Santiago del Estero.



Desde lo emotivo, queda en claro lo que significa su regreso a la ‘Crema’, y desde lo profesional el propio Forestello señaló: “Sabiendo que se han ido muchísimos jugadores los dirigentes están gestionando para poder armar una base competitiva y a partir de ahí sumar a los jóvenes, los que tuvieron más o menos participación. Lo tomo como un desafío de volver a empezar, entendemos todo. Se cerró una parte financiera muy importante en el club, lo cual le ha permitido estar bien a pesar de haber pasado una pandemia durísima. El club hace poco jugó por cosas importantes, y no hace mucho de eso, y aún están con esa sensación. Lo tomo con el objetivo de saber que vamos a armar un equipo competitivo dentro de la categoría. Recuperar la localía, que sea una reliquia como toda la vida lo fue. Que aprendamos a querer lo que se hace, volver a pensar en que debemos generar cosas desde el pasto hacia afuera para que nos vuelvan a acompañar todos”.



Y cerró: “Vengo con experiencia, a un histórico de la categoría, con dos procesos de haber vuelto a primera en el medio pero con la necesidad deportiva de volver a ser competitivos. Estamos trabajando en eso. Los dirigentes han logrado el objetivo más importante y que era la continuidad de Claudio (Bieler), están trabajando y muy bien con las contrataciones”.