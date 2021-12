Quilmes quiere seguir la fiesta

Quilmes tratará que la resaca haya pasado y no le afecte en este duelo inicial de la segunda fase del torneo Regional Amateur. A partir de las 19, el equipo dirigido por Hugo Togni (segundo en la Zona 7) recibirá a Puerto San Martín (ganador de la Zona 5), en el estadio Agustín Giuliani con el arbitraje de Edison Sada (San Jorge).

En la vorágine que ha vivido el cervecero durante el último mes, jugando semifinales y finales prácticamente cada tres días, la de hoy será otra dura prueba. Con el plus de saber bastante lo que son duelos de 180 minutos, tras la reciente y feliz experiencia del Absoluto liguista ganado ante Sportivo Norte, que motivará seguramente un gran recibimiento de su gente.

Hoy será el momento de ver en acción otra vez en su mayoría, dentro de la formación titular, a quienes llegaron como refuerzos para este campeonato. Ese equipo que se fue formando y consolidando a medida que transcurrieron los partidos, más allá que la última presentación de local ante Argentino de San Carlos no fue la mejor.

Pero el cervecero seguramente tendrá en cuenta que si está en una buena tarde, puede sacar réditos, aún con las dificultades físicas de algunos jugadores por el gran desgaste del último mes. A priori, Quilmes enfrentó en su grupo a San Jorge y le pudo sacar un buen empate de visitante.Veremos lo que puede tener PSM para intentar llevarse la eliminatoria.



LOS DETALLES

Estadio: Agustín Giuliani.

Árbitro: Edison Sada (San Jorge). Horario: 19.

Quilmes: Joaquín Pinzano; Kevin Acuña, Jonatan Vasquez o Sebastián Muriel, Darío Bracaccini y Nicolás Gómez; Franco Forni, Franco Baudracco, Facundo Manassero y Claudio Albarracín; Franco Jominy y Manuel Bustos. DT: Hugo Togni.

Puerto San Martín: Gianfranco Primo; Federico Arach, Martín Arce, Walter Encinas y Héctor Cardozo; Brian López, Guido Gadeano, Nicolás Bahim y Pablo Rossi; Matías Mologni y Franco Quiroga. DT: Gabriel Narduzzi.