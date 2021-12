Crónica de muerte anunciada

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La animadora y actriz Florencia Peña consideró como "una crónica de una muerte anunciada", el escándalo que rodea a Fabián Gianola por las denuncias de dos mujeres contra el actor por abuso sexual."Yo trabajo desde muy chica, en este ambiente todos nos conocemos y sabemos quiénes somos. La verdad, es algo que tenía que pasar. No voy hablar de mí, pero es vox populi", afirmó.Fabián Gianola afronta un proceso judicial luego de haber sido denunciado por la actriz Fernanda Meneses, y la locutora Viviana Aguirre por abusos sexuales."Creo que era una crónica de una muerte anunciada. No me sorprende lo que está pasando, ningún colega salió a bancarlo", afirmó Flor Peña en su programa televisivo.