BUENOS AIRES, 18 (NA). - En pleno rebrote y con la amenaza de la variante Ómicron, se dio a conocer que Iván De Pineda dio positivo de Covid-19. Luego de presentar síntomas compatibles con el virus, el conductor de Pasapalabra se testeó el miércoles 15 y confirmó que se había contagiado. La noticia se difundió rápidamente en las redes sociales y los fanáticos del programa que se emite por Telefe de lunes a viernes a las 18:45 y los sábados a las 20:30, con participantes famosos, comenzaron a preguntar qué pasará con el ciclo.

Sin embargo, más allá de la preocupación por la salud del modelo, el canal está en calma ya que junto a la producción del programa de entretenimiento tienen grabados episodios para emitir hasta fin de año, motivo por el que este caso no afectará a lo que se vea en pantalla. De esta manera, Iván podrá pasar los días de aislamiento con tranquilidad y tendrá tiempo para reponerse ya que recién volverá al estudio en 2022.

Además de Pasapalabra, este año De Pineda condujo "Un pequeño gran viaje" en el canal de las pelotas y cambió los viajes al exterior por recorridas por los lugares turísticos más atractivos de la Argentina. Asimismo, en los últimos días se supo que la señal tiene preparado un ambicioso proyecto de cara al próximo campeonato mundial de fútbol.

El conductor estará al frente de "Hola Qatar", un ciclo en el que recorrerá el país que llevará adelante la organización del megaevento, mostrará los estadios y las ciudades en la que se disputarán los partidos y compartirá curiosidades del lugar. El proyecto constará de seis episodios que se grabarán a partir de septiembre.

A pesar de que lleva muchos años en los medios, Iván siempre optó por asumir un perfil bajo a nivel público y no exponer cuestiones de su vida que no estén vinculadas con su trabajo. Sin ir más lejos, es uno de los pocos famosos argentinos que no maneja redes sociales. "No sabría qué mostrar. Es como extraño. Si bien me encanta siempre estar muy bien informado y estar al tanto de todo, me gusta esta cosa dinámica de la información, tal vez las redes sociales… No encontré mi espacio, o quizás qué cosas hacer ahí en las redes sociales o cómo interactuar, desde qué lugar. Creo que por ahora elijo otros canales de comunicación, otras maneras de interactuar", explicó en una entrevista.