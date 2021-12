Sr. Director:Queridos hermanos de toda la humanidad, quería contarles brevemente lo que he leído en un libro y como creo que son las cosas en la actualidad. Resulta que la Virgen de Medjugorje hace ya 40 años que se aparece; que vino a visitarnos y en sus mensajes pide entre otras cosas que oremos mucho (como mínimo media hora a la mañana y media hora a la tarde). Esto es porque se avecina prontamente el fin del mundo; el fin de un mundo, o sea la llegada del Reino de Dios, como lo explica el Apocalipsis de Juan. Esto implica grandes cambios, calamidades y catástrofes a nivel global; como se dejar entrever que la Virgen se lo confió a sus 6 videntes en los llamados “10 Secretos”. Si se quiere la pandemia es ya un adelanto de las cosas que van a suceder. Llegó la hora de las responsabilidades. Es por eso que, para mitigar, para menguar, para disminuir y si es posible evitar estas catástrofes y calamidades, la Virgen nos llama tan insistentemente desde hace ya 40 años (y más de 40 años si se consideran otras apariciones mundiales) a la oración y al ayuno. Si todos los hermanos de la humanidad oraríamos diariamente, estos grandes y pesarosos males serían suspendidos.Según aclara la Virgen en sus mensajes, estamos viviendo un tiempo de gracia y cuando finalicen las apariciones (que esto será pronto) será ya tarde para las conversiones, será ya tarde para reaccionar, será ya tarde para ponernos en una posición ventajosa ante los sufrimientos que han de venir. Es por eso que Dios, en su amor por nosotros nos envía a la Virgen y sus apropiadas solicitudes.Desde mi punto de vista, considero que lo más conveniente es orar diariamente, sea con el Santo Rosario, sea con las diferentes fórmulas, sea libremente con el corazón o sea de la forma más apropiada que sea. La Virgen expresa que orando continuamente se recibe importante ayuda espiritual.Para mayores precisiones yo sugeriría la lectura del libro “Las apariciones de Medjugorje” (Ed. Lumen, sin autor) donde figura con claridad un panorama de este fenómeno (las apariciones de la Virgen) y de la realidad mundial que estamos viviendo.También quería destacar en toda esta situación, el gran poder que siempre tuvo a través de la historia y tiene en la actualidad nuestra Madre Iglesia Católica, para cambiar el mundo y que es el mismo poder que tienen todas las religiones en líneas generales sobre sus creyentes. Con solo infundir y alentar fuertemente la oración desde sus posiciones, estarían contribuyendo enormemente a la salvación de la humanidad, en estas horas decisivas que estamos viviendo.Yo llamo a mis hermanos de toda humanidad a pedir confiadamente para que la Iglesia católica y las demás religiones, propulsen la práctica asidua de la oración diaria.También tienen mucho poder sobre los destinos de la humanidad, los grandes potentados y gobernantes de las naciones y también tenemos poder los individuos comunes; el poder de decidirnos por la oración diaria. Y todos, grandes y pequeños, seremos juzgados por lo que hayamos hecho, en el día del juicio final, que no tarda en llegar.Junto con la oración yo sugeriría tener muy en cuenta a Dios y a lo superior, puesto que somos verdaderos mendigos sentados sobre una bolsa de oro, en comparación de todas las cosas que podemos lograr. Como indica la Virgen en unos de sus mensajes: “Todo lo demás pasa, solo Dios queda”.También creo que es muy aconsejable en estos momentos, perdonar a nuestros hermanos sobre las ofensas que hayamos podido recibir, ya sea pequeñas o grandes cosas, nuevas o viejas cosas, y si resulta difícil, entonces pedir ayuda a Dios para tal efecto. Y también pedir a Dios para tener amor, puesto que como dijo el apóstol “Si no tengo amor nada soy” (1 Cor. 13). El que ama, perdona, no juzga y tiene misericordia.Por último, recordemos que el diablo y la fuerza del mal trabajan en las sombras, buscando siempre que nos equivoquemos, cometamos el mal, no tengamos fe, etc. Sea cuando tenemos poder, sea cuando estamos debilitados, sea en todo momento, pero el que es humilde no se equivoca. Entonces pidamos a Dios fuertemente, con fe en su amor por nosotros para tener humildad, dado que todo proviene de Dios, aún nuestra regeneración.También podemos pedir a Dios con mucha confianza en Él, paz, fe, solidaridad, voluntad, conformidad, optimismo, alegría, prudencia, sencillez, entusiasmo, armonía, equilibrio, fortaleza, claridad, progresismo, creatividad y toda cuanta virtud o cualidad exista en la realidad espiritual. Dios, el bien y la verdad ante todas las cosas.Para finalizar les dejo esta oración que fui hilvanando y que repito varias veces cada jaculatoria o varias veces por entero, cubre unos 30 minutos.ORACIÓNDios Padre todo poderoso, bondadoso y misericordioso, te pido por favor:• Que la Virgen de Medjugorje sea conocida en todo el mundo.• Que la Virgen de Medjugorje sea valorada y respetada en todo el mundo.• Que sean conocidos los mensajes de la Virgen de Medjugorje.• Que el Papa propulse a la Virgen de Medjugorje.• Que sean leídos los libros de la Virgen de Medjugorje.• Que haya programas televisivos de la Virgen de Medjugorje.• Que la Virgen de Medjugorje sea difundida por internet.• Que los hermanos practiquemos oración y ayuno.• Que haya mucha oración en el mundo.• Que hay conversiones entre los hermanos.• Que los hermanos que no conocen el amor de Dios, pasen a conocerlo.• Que los ministros de todas las religiones comprendan la verdad y la defiendan con coraje.• Que haya paz en el mundo.• Que haya paz en el corazón de cada hermano.• Que haya paz entre los hermanos.• Que haya paz entre las naciones.• Que los gobernantes comprendan su verdadera misión y la lleven adelante con coraje.• Que en el país de la China y alrededores los hermanos y gobernantes crean en Dios y en su justicia.• Que haya fe santa en el mundo.• Que haya humildad en el mundo.• Que los hermanos comprendamos lo pequeño que somos y que la única forma de ser algo es ser siguiendo la voluntad de Dios.• Que los hermanos comprendamos que nada de lo que poseemos es nuestro, sino de Dios y que lo podemos llegar a perder en cualquier momento.• Que haya amor de Dios en el mundo.• Que los hermanos que tienen más, ayuden a los hermanos que tienen menos.• Que los grandes potentados utilicen sus riquezas en favor de los pobres.• Que los hermanos comprendamos cuantos nos ama Dios y Jesús y el mundo espiritual elevado y superior.• Que los hermanos amemos a Dios, a Jesús, al mundo espiritual elevado y superior y al prójimo.• Que los hermanos practiquemos siempre perdonar, no juzgar y tener misericordia de nuestro prójimo.• Que la pandemia arroje como resultado mucha desmaterialización y espiritualización en el corazón de los hermanos.Héctor AlassiaRafaela