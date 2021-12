Son cuatro los rafaelinos contagiados con Covid compatible con la variante Omicron

La curva de contagios en nuestra ciudad parece ir, de a poco, consolidando una tendencia alcista, muy leve por ahora y con picos que aparecen por un par de días y luego decaen, aunque el dato es que en lo que va de diciembre el número de casos ya supera a los registrados durante todo el mes anterior. Ayer, sin embargo, no hubo reporte epidemiológico ni del Ministerio de Salud de la Provincia ni en el ámbito de Rafaela por errores en la base de datos nacional, según se aclaró desde fuentes oficiales.

El pasado martes el flamante subsecretario de Salud, Diego Lanzotti -hasta el jueves 10 de diciembre, director del Hospital Jaime Ferré-, afirmaba que la variante que predominaba en nuestra ciudad, por sobre todas las que estuvieron circulando, era la Delta y la alta tasa de vacunación actuaba como una gran barrera de contención contra el Covid-19.

Pero, repentinamente, tres días después, se conoció la noticia que indicaba la posibilidad de que tres casos de la nueva variante de coronavirus que tiene a maltraer a buena parte del planeta habían irrumpido en el conglomerado epidemiológico de nuestra ciudad, tal como publicó este Diario, y se encendieron las alarmas sanitarias.

De todas maneras, la responsable de la Regional del Ministerio de Salud de la Provincia, Eter Senn, se mostró prudente ante la consulta de este medio y aseguró que están “al aguardo de una secuenciación de cuatro muestras, que son contactos de un positivo de Córdoba, pero recién la semana que viene vamos a tener los resultados. Nosotros no tenemos otra información y desde el Ministerio siempre nos manejamos con cautela ante estas situaciones”.

Como indican los protocolos, las personas están debidamente aisladas y se están rastreando los contactos directos que hayan tenido a partir que fueron infectadas para cerrar el círculo y el virus no se propague comunitariamente. Cabe destacar que la variante Omicron contagia unas 70 veces más rápido que la variante Delta y la cepa original del Covid-19, aunque es probable que la gravedad de la enfermedad sea mucho menor, según un estudio de la Universidad de Hong Kong que refuerza las primeras observaciones en terreno de médicos sudafricanos.

Si bien el número de personas que ya tienen aplicadas las dos dosis es muy alto en Rafaela, se estima superior a las tres cuartas parte de los habitantes, y es sostenido el avance de la inoculación con la dosis de refuerzo (la 3° dosis), la posibilidad de que los infectados se hayan contagiado a pesar de que tendrían el esquema completo de vacunación genera inquietud, y seguramente, más temprano que tarde, las autoridades saldrán a explicar para llevar tranquilidad a la población.

Desde los ámbitos sanitario y epidemiológico, si bien siempre el mensaje fue que la emergencia sanitaria no había pasado, se reforzará el mensaje para que la población ajuste sus conductas y se respete el distanciamiento social y el uso de tapabocas.

Por otro lado, en el sistema sanitario rafaelino se sigue con calma la posible llegada de Omicron a la ciudad, algo que en ese ámbito, se sabe que sucederá, porque más allá del desvanecimiento que tuvo la pandemia en los últimos meses, el efector público de salud, que concentró toda la atención de pacientes Covid, mantiene su capacidad operativa a pleno y la estructura que se utilizó al máximo en el pico de la emergencia sanitaria está lista para ponerse inmediatamente en funcionamiento en caso de un rebrote de contagios a gran escala. Actualmente hay solo dos pacientes internados con coronavirus, ambos en sala general y no en terapia intensiva.



15 MIL VACUNAS MÁS EN 7 DÍAS

El ritmo de la vacunación en la región no se detiene y el total de dosis aplicadas desde el inicio de la pandemia es de 519.372

En el Hospital Jaime Ferré se inocularon 212.048 personas. El 85.7% de la población rafaelina ya tiene una dosis, mientras que el 77.6% está con esquema completo.

La información fue proporcionada por el sistema de información SICAP del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, que permite la automatización de diversos procesos administrativos y asistenciales llevados a cabo en los Centros de Atención Primaria de Salud.

Además se menciona que los menores vacunados entre 3 y 11 años que se le colocó la primera dosis en la ciudad de Rafaela son un total 12.981 niños. Los cuales representan un 67.5% de los menores adscritos a la red de salud pública de Rafaela ya que en la misma figuran 19.198 niños de 3 y 11 años referenciados a los diferentes establecimientos públicos.

Otro dato interesante del informe señala que ya se aplicaron 188.473 primeras dosis, 170.222 segundas dosis y 12.167 ya cuentan con la dosis de refuerzo. También se destaca que 14.947 fueron para el personal de salud, 19.711 para el personal esencial y 113.852 para grupos de riesgo

El detalle según el tipo de vacuna aplicada en la Región Rafaela indica que se dieron: 185.402 Sinopharm Inactivada, 161.595 Astrazeneca recombinante, 109.458 Sputnik, 20.088 Moderna ARNM, 4.033Covishield, 493 Cansino Ad5 y 38.304 Pfizer Biontech.



454 CASOS DE

ÓMICRON EN CÓRDOBA

De ese total de casos, 450 corresponden a un brote que se originó como consecuencia de eventos sociales como las fiestas de egresados que se realizaron el pasado fin de semana en la capital local, y los restantes cuatro a un viajero y su entorno familiar.

La situación epidemiológica es “muy preocupante” confiaron desde el ministerio de Salud de la provincia y “hay casos graves que corresponden a personas que no se vacunaron o tienen una sola dosis".

El "caso índice" corresponde a un cordobés y su grupo familiar residente en Dubai (Emiratos Árabes) que, el 2 de diciembre arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con test negativo y dos dosis de vacunas, y luego se trasladó a las localidades de Colonia Caroya y Jesús María para visitar a parientes.

El 4 de diciembre el viajero presentó síntomas compatibles con Covid-19, por lo que se efectuó un test rápido, cuyo resultado fue positivo.



CURVA PARA ARRIBA EN EL PAÍS

Una nueva suba de casos de coronavirus se reportó este viernes en Argentina, confirmándose 5.648 contagios. Otras 18 personas murieron. El Ministerio de Salud de la Nación tiene registrados 5.382.290 contagiados desde el inicio de la pandemia, mientras que los decesos suman 116.892.

El parte de ayer precisó también que murieron 2 hombres en la provincia de Buenos Aires, 1 en Entre Ríos, 1 en Río Negro, 1 en Salta y 2 en Santa Fe. También fallecieron 4 mujeres en la provincia de Buenos Aires, 2 en la Ciudad de Buenos Aires, 1 en Chaco, 1 en Jujuy, 1 en Mendoza, 1 en Salta y 1 en Santa Fe.

De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 72.812.317, de los cuales 37.533.923 recibieron una dosis, 31.616.437 las dos, 2.113.192 una adicional y 1.548.765 una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 90.695.294.