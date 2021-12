“Los controles se ejercen, pero se necesita responsabilidad individual”

“Los controles se ejercen, pero es necesario sumar la responsabilidad individual que le corresponde a cada ciudadano”, dijo el secretario de Gobierno y Participación, Marcelo Lombardo, con referencia a la llegada de las fiestas, circunstancia que genera un incremento de la presencia de personas atraídas por el comercio y las compras por las fiestas.

Es por ello que el Estado local diagramó intervenciones para velar por la seguridad en el tránsito de los rafaelinos y las rafaelinas, apelando a la conciencia de la población en cuanto a circular por la vía pública de modo ordenado, respetando las normas y priorizando a los peatones.

El funcionario detalló que “desde el Estado local estamos trabajando en acciones específicas que van más allá de las habituales. Por un lado, se ha organizado una labor de ordenamiento, especialmente en las zonas de mayor desarrollo comercial, en donde se observará una mayor presencia de personal de Protección Vial y Comunitaria ordenando la circulación y llevando a cabo labores de prevención, recomendaciones a quienes transitan por esos lugares. La idea es generar conciencia y que se respete a los peatones, las normas de tránsito, zonas de estacionamiento y que no se paren en ochavas”.

“Por otra parte, se van a intensificar controles en donde se supervisará la utilización de los cascos a quienes circulen en motos, la velocidad y, por la noche, controles de alcoholemia. La observación de uso de casco y control de velocidad se da porque observamos un creciente desapego a cumplir con esas exigencias. En verano se da porque pareciera que el casco provoca calor y se prefiere priorizar una cuestión climática en lugar de la vida. Entonces, nuestra idea es volver a los niveles de utilización de los cascos, algo que, en cierta manera, marcó nuestra política de seguridad vial”, manifestó el funcionario.

Asimismo, Lombardo agregó que “en cuanto a la velocidad ocurre algo parecido, en cuanto a estar siempre apurados, tratando de llegar al destino lo más rápido posible, hace que se circule con la moto por cualquier lado, en modo desordenado, sobrepasando por la derecha. Por lo tanto el objetivo, en ese sentido, es tener un transitar correcto y ordenado por las calles de nuestra ciudad. Con respecto a la alcoholemia, estas fechas son propicias para la participación en encuentros sociales para celebrar despedidas de año y allí, el designar a una persona que no beba para que conduzca, no se está llevando a cabo. Haremos los controles de alcoholemia para evitar situaciones indeseadas que, incluso, podrían ser irremediables”.

“Va a haber un trabajo específico de controles y sanciones coordinado con la GUR y la Policía, en el marco del Comando Unificado. En paralelo, labores de ordenamiento y concientización. Es importante que los ciudadanos se apeguen a las exigencias, respeten las normas y a los peatones”, finalizó.