Mayor empleo registrado

Cada vez que llega fin de año, acostumbramos a trazar balances del tiempo que se va que generalmente combina luces y sombras porque de eso se trata la vida, pero además el inicio de una nueva etapa implica renovar la esperanza y con ello los desafíos. La tarea incluye agradecer por lo que se tiene y pedir lo que se desea. Trabajo y salud nunca faltan en esa lista de pedidos al cielo, al universo o al destino. En un mundo cada vez más complejo, en una Argentina por momentos indescifrable, acceder a un empleo no es un logro menor, y si además la remuneración permite cubrir las necesidades básicas, entonces todo se parecería a un cuento de hadas.A los problemas crónicos que arrastra nuestro país, la pandemia de Covid le sumó los sanitarios con impacto en todos los órdenes, entre ellos el mercado laboral. En 2020 hubo destrucción de empleo formal pero también informal, lo que agravó la situación económica y social. Ahora, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el empleo registrado ya recuperó el deterioro ocasionado por la pandemia/cuarentena al exhibir una mejora del 1 por ciento con relación a diciembre de 2019 y volvió a niveles cercanos a los de 2018. Durante septiembre, aumentó 3% interanual, lo que implica que el empleo registrado subió en más de 360 mil trabajadores respecto de septiembre de 2020, de acuerdo con un informe de la consultora Ecolatina.Una inspección más detallada muestra que esta dinámica es impulsada por los trabajadores por cuenta propia formales, que incluye a monotributistas, autónomos y monotributistas sociales, con un crecimiento del 4,2%. También por asalariados del sector público, con un avance de 3,2%. Estas modalidades son las que explican la totalidad la mejora del empleo formal en 2020-21, pues en relación a diciembre de 2019, aumentaron más de 5% y 3% respectivamente, más que compensando la caída de 1,5% en el empleo asalariado privado y de casas particulares.De todos modos, los asalariados del sector privado todavía están rezagados, ya que si bien en septiembre crecieron 2,4% interanual, una mejora que se corresponde con 140 mil puestos de trabajo más con relación a igual mes del año pasado, aún no recuperaron uno de cada tres puestos destruidos durante los primeros ocho meses de 2020.De acuerdo al reporte de Ecolatina, la recuperación en el empleo formal en la industria, que representa más de la mitad de los empleos de estas ramas y 1 de cada 5 puestos de trabajos asalariados formales del sector privado, es el principal factor que explica este fenómeno.Una radiografía del mercado laboral permite detectar que la tendencia de los últimos años fue apalancada por el crecimiento del empleo registrado impulsado por el cuentapropismo formal mientras la de los asalariados públicos no se alteró, lo cual es indicativo de que persiste la dificultad para generar empleo asalariado privado registrado.El empleo asalariado privado, que no sólo es el que cuenta con mayores protecciones laborales sino también el que en mayor medida es el que permite financiar el régimen previsional de reparto, continuó perdiendo participación en el total de trabajadores registrados: a fines de 2012 representaba 55% del total, a fines de 2015 un 52%, a fines de 2019 un 49% y a septiembre de este año, 48%. El empleo asalariado público, por su parte, pasó de representar el 30% del empleo asalariado formal total en 2012 a 36% en la actualidad.Según Ecolatina, la pregunta es si la creación de puestos de trabajo directos por parte del Estado es genuina, en el sentido que se incrementa la provisión de bienes y servicios por parte del sector público, o si constituye una de las formas más accesibles para buena parte de la sociedad de acceder al empleo registrado.