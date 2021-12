Derrota del Gobierno en Diputados: la oposición rechazó el Presupuesto 2022

La Cámara de Diputados rechazó ayer el proyecto de Presupuesto del Gobierno y dejó abierta la posibilidad de que administre los fondos del estado sin la ley de leyes. La oposición triunfó por 132 votos a favor, 121 en contra y una abstención en la votación de la ley, celebrada poco antes de las 10:30, provocando una dura derrota política al bloque oficialista.

El Frente de Todos oficialista sufrió una doble derrota política, ya que minutos antes había perdido otra votación (128 contra 122 y 4 abstenciones), para que la iniciativa volviera a discutirse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

La coalición gobernante deberá ahora administrar los recursos públicos sin ley, como ocurrió en el 2011 cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner debió gestionar sin presupuesto. Ahora el Poder Ejecutivo deberá determinar si decide prorrogar el Presupuesto de este año y acondicionar los gastos vía DNU y decisiones administrativas.

El oficialismo buscó negociar durante la maratónica sesión -más de 22 horas- los votos para lograr la aprobación y viendo que no los conseguía ofreció devolver el proyecto comisión para continuar el debate de las partidas para el año que viene.

Pero, sobre el cierre, la intervención del jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, provocó el enojo de la oposición que pidió suspender la lista de oradores y pasar a votar el proyecto.

"Llama poderosamente la atención que ante una situación gravísima, tengan esta posición quienes dejaron este país con una deuda de 44 mil millones de dólares", dijo Máximo, lo que despertó el abucheo de la bancada opositora contra el legislador que repetía constantemente "aprendan a escuchar".

"Ojalá hubieran tenido en el pasado tan meticulosa y aguda mirada, quienes son oposición para pedir que tamaño endeudamiento pasara por este Congreso para cuidar nuestra democracia", completó Kirchner, quien terminó: "Quizás fue la cobardía de mandar ese proyecto, así que votemos y terminemos con el show".

Inmediatamente, el diputado opositor Cristina Ritondo reaccionó: "No quieren dialogar cuando ganan, ni cuando pierden". Y recordó acerca de cuando el PRO fue Gobierno: "Nunca nos votaron un Presupuesto en la Capital, nunca en la Provincia y nunca al Gobierno de Mauricio Macri". Además le reclamó al oficialismo que "aprendan a dialogar porque la política es consenso".

Seguidamente el jefe de la bancada opositora, Mario Negri, advirtió al oficialismo que "los errores se pagan y la responsabilidad hay que asumirla". "No quisieron hacer creer que tenían mayoría, cuando tenían la minoría para este proyecto y lo que tienen que hacer es no tener calentura, ni agraviar", agregó.

Negri añadió que si el oficialismo hubiese aceptado el pase a comisión cuando ellos lo propusieron "no hubiesen estado 24 horas generando violencia verbal en este recinto y hubiese sido distinta nuestra actitud", tras lo cual pidió la votación del proyecto que perdió el oficialismo.

El diputado de Juntos Somos Río Negro Luis Di Giácomo había propuesto postergar el tratamiento del proyecto y que la iniciativa vuelva a comisión para su análisis, a fin de encontrar un punto de acuerdo.

El Frente de Todos acompañó la propuesta y voceros de otros bloques adversarios se inclinaron a favor, como el Interbloque Federal y sectores de Juntos por el Cambio.

Los discursos de Graciela Camaño (Federal), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Rodrigo de Loredo (UCR-Evolución) expresaron su respaldo a postergar, aunque no dejaron de reprochar al oficialismo por las críticas en el debate, pero la sesión se derrumbó tras el discurso de Máximo Kirchner. (NA)