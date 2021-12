Oil Combustibles: fue condenado Echegaray

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El Tribunal Oral Federal número 3 resolvió ayer absolver a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en el marco del juicio por evasión impositiva a través de la empresa Oil Combustibles, al tiempo que condenó por "administración fraudulenta" al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

El TOF 3 dispuso en su fallo "condenar a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

Al leer el fallo, los magistrados revelaron que los dos empresarios quedaron absueltos y detallaron que el 17 de marzo de 2022 se conocerán los argumentos de la decisión.

Por el caso, el fiscal Juan García Elorrio había pedido que el ex jefe de la AFIP durante el gobierno de Cristina Kirchner sea condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por favorecer a las empresas del Grupo Indalo en la evasión del impuesto a los combustibles.

En el mismo contexto, había reclamado para los empresarios López y De Sousa la pena de cuatro años y cuatro meses de prisión, de cumplimiento efectivo. Los dueños del grupo Indalo estuvieron en la cárcel con prisión preventiva durante dos años.

El fiscal los acusó de "defraudación en perjuicio de la administración pública" y en ese contexto pidió que Echegaray sea condenado, además, a la inhibición perpetua para ejercer cargos públicos y al decomiso de bienes de López y De Sousa.

Ahora, el Tribunal Oral tras dos años de juicio resolvió absolverlos y solo coincidió con el fiscal en la condena del ex titular de la AFIP.

"Ha quedado claro lo que ha pasado en estos seis años, así que solo me resta agradecer a mis abogados. Entendemos que el final va a ser un final de justicia, que es lo que requerimos desde el primer día. Y pedirle perdón a mis socios, a mis amigos, a los empleados, colaboradores y obreros de Grupo Indalo que la pasaron muy mal", aseguró López en sus últimas palabras en el juicio antes del veredicto.

De Sousa, por su parte, dijo que es víctima de una "persecución judicial y mediática", y expresó: "Oil Combustibles era una gran empresa. Ninguna de las firmas del Grupo Indalo ocultó un solo peso".

Echegaray también negó los cargos y sostuvo en sus últimas palabras que "no hubo ningún perjuicio fiscal" para el Estado.