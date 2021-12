Los jubilados tendrán un bono de fin de año

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El Gobierno anunció que pagará entre el 20 y el 23 de diciembre próximos un bono de fin de año de $8.000 para los jubilados que cobren el haber mínimo.

El anuncio fue realizado por el presidente Alberto Fernández junto a Fernanda Raverta, la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en un acto realizado en la Casa de Gobierno.

"El cobro será automático en las cuentas de cada uno de los beneficiarios, sin necesidad de trámite alguno", según confirmó la funcionaria durante la conferencia de prensa.

El Presidente señaló que "queremos que todos disfruten del crecimiento; si no llega a todos, no es un buen crecimiento, debe ser igualitario".

"Tenemos la firme convicción de que tenemos que lograr que las jubilaciones aumenten más que la inflación", enfatizó el mandatario en el acto de entrega de la jubilación 50.000 por el Reconocimiento de Aportes de Tareas de Cuidado y la Jubilación Anticipada número 2.000.

Según confirmó Raverta a la prensa acreditada en la Casa Rosada, la cifra irá decreciendo hasta alcanzar a los jubilados que perciben un haber de 37.000 pesos mensuales.

El Presidente señaló: "Tenemos que lograr que las jubilaciones aumenten más que la inflación y poco a poco recuperen la capacidad real de compras".

"La fórmula que impulsamos nos permite ganarle a la inflación y permite que poco a poco recuperen su ingreso real", agregó el jefe de Estado en un tramo del anuncio.

Fernández reconoció, en otro momento, no estar "conforme con eso, soy consciente de que sigue siendo poca plata. Tengan la plena seguridad de que seguiremos trabajando para que el ingreso de los jubilados se siga recuperando, sea digno y les permita vivir con tranquilidad".

El mandatario agregó sobre el mismo tema que "mientras tanto, vamos a ir remediando como podemos", refiriéndose a una problemática que sigue buscando una solución definitiva.

Fernández señaló finalmente que "en el gobierno tenemos el tema de la deuda también. Martín (Guzmán, el ministro de Economía), está lidiando todos los días con los acreedores y el Fondo, y a veces se hace difícil tomar todas las decisiones que uno quisiera tomar".