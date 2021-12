Corrupción y medio ambiente

La pobreza, el hambre, la violencia en todas sus formas y las migraciones forzadas representan problemas de enorme magnitud para la humanidad, pero desde hace un tiempo a esta parte el cambio climático es el desafío medular que enfrenta la humanidad, porque de no adoptar el plan para remediar el calentamiento global correrá peligro de extinción. La cuestión fue abordada por el especialista del Banco Mundial, Jim Anderson, quien planteó la necesidad de abordar la corrupción para hacer frente a la problemática ambiental.Abordar el cambio climático constituye el desafío de nuestro tiempo, pero cuando se encaran otros problemas también es posible apoyar esos esfuerzos, en lugar de socavarlos. La lucha contra la corrupción es un caso claro. A los redactores de titulares les gusta poner las cifras en dólares para señalar los costos de la corrupción, pero el daño real adopta la forma de inversiones mal dirigidas y de mala calidad, entre las que figuran los desembolsos que se necesitan para mitigar los efectos del aumento del nivel del mar y la desertificación, consigna el reporte del Banco Mundial. Los verdaderos costos de la corrupción son las respuestas lentas e inadecuadas a los desastres naturales, cuya frecuencia aumenta debido al cambio climático. Los verdaderos costos aparecen en la forma de un espacio fiscal debilitado incapaz de hacer frente a necesidades urgentes como la crisis climática.Por eso no sorprende que algunos de los sectores que son cruciales para enfrentar el cambio climático también se destaquen por presentar elevados riesgos de corrupción. Las industrias extractivas, caracterizadas por grandes costos y grandes ganancias, han sido durante mucho tiempo una preocupación para los activistas ambientales y los que luchan contra la corrupción. El volumen de las ganancias, las ubicaciones remotas y los desequilibrios de poder entre las personas afectadas y quienes toman las decisiones pueden dar lugar a una enorme fuente de corrupción. Más allá del riesgo de que los dirigentes cleptocráticos y las empresas extractivas capten esas ganancias, la corrupción también facilita que se eludan las regulaciones y los reclamos, lo que da como resultado daños ambientales y uso excesivo de los recursos. Como se indicó en el primer informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos referido al cambio climático, los países que dependen de los combustibles fósiles para obtener fondos tienen dificultades para diversificar sus fuentes de ingresos de exportación debido a los intereses políticos arraigados, la corrupción endémica y la falta de instituciones económicas y jurídicas.Las fuentes de energía renovables, como la solar, son prometedoras, siempre y cuando la corrupción no desvíe los subsidios, infle los costos o siembre dudas sobre su eficacia. También la corrupción puede ser un obstáculo para la acción colectiva significativa. En los sitios donde la política y las empresas se entremezclan de manera estrecha, los intereses que se oponen a la reforma de la regulación, los impuestos y otras medidas necesarias para abordar el cambio climático encuentran ventajas en la línea borrosa que separa la legalidad de la ilegalidad. Incluso en los países que controlan de modo adecuado la corrupción, es inevitable que surjan esfuerzos por influir en las políticas relacionadas con el clima, que a menudo resultan exitosos. Pero en los lugares donde la corrupción está mal controlada, esta influencia encuentra un atajo. La desigualdad en el poder de presión, las puertas giratorias y los conflictos de intereses ponen trabas a los impuestos al carbono.El comportamiento humano ha causado (y está causando) el cambio climático. Algunos tipos de conductas humanas, como el incumplimiento de las reglas que implica la corrupción, lo agravan y lo hacen aún más difícil de abordar. Los esfuerzos por modificar ese comportamiento, por prestar atención a la corrupción, por aprovechar la experiencia para implementar enfoques prácticos que permitan hacer frente a la corrupción y la captura del Estado apoyarán a su vez las iniciativas dirigidas a abordar el cambio climático.