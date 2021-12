Media sanción del Senado al Presupuesto y la Tributaria

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe reanudó la Sesión Extraordinaria Especial N°1 del Período N°139, que había pasado a cuarto intermedio el día miércoles tras la jura de Miguel Rabbia como nuevo senador por el departamento Rosario, en reemplazo de Marcelo Lewandowski quien ahora es senador nacional.

Entre otros asuntos, se votó sobre tablas con fuerza de media sanción el Mensaje N° 4959 del Poder Ejecutivo que establece la política tributaria aplicable a partir del período fiscal 2022. De la misma manera obtuvo media sanción el Mensaje N° 4957 del Poder Ejecutivo correspondiente al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2022.

Una vez votadas estas iniciativas, que pasaron a Diputados, hubo manifestaciones en común por parte de los senadores presidentes de bloque Alcides Calvo, Felipe Michlig y Armando Traferri, y del senador Rubén Pirola, destacando el diálogo y el consenso en el Senado, a través del cuál se llegó a votar por unanimidad estas dos medias sanciones.

Con respecto a la ley Tributaria, incorpora aumentos hasta 29% en los inmobiliarios urbano y rural y 30% en patentes, con descuentos de una cuota en el primer caso para cumplidores y del 25% para los que abonen con débito automático.

La norma extiende hasta el 31 de diciembre de 2023 la estabilidad tributaria y actualiza los mínimos de Ingresos Brutos y del régimen simplificado en un 40%. Al respecto, la norma excluye de la moratoria a los agentes de retención y percepción que se quedaron con fondos que recaudaron a nombre del Estado y no giraron al Tesoro santafesino.

Además, se ratifican las alícuotas de la Ley Impositiva vigente y disposiciones del Código Fiscal, aunque estén por encima del Consenso Fiscal de 2017 y en tanto no haya novedades en esta materia a nivel nacional.

Durante el debate, el senador Alcides Calvo expresó que “el código fiscal tiene un claro sesgo de incentivo a la actividad económica, para que pueda seguir creciendo” en el marco de un “ordenamiento administrativo” a la hora del gasto, por lo que “los aumentos son lo más limitados posibles”.

Con respecto al Presupuesto para el próximo año, contempla recursos por más de $851 mil millones con un aumento de casi 67% en relación al vigente de este 2021, y un superávit de 572,78 millones. Los mayores recursos que puedan ingresar deberán destinarse a política salarial, transporte público, convenio de Salud con Municipalidad de Rosario y programas de gestión de Residuos Sólidos Urbanos.

Asimismo, el mensaje incluye la autorización de endeudamiento por $7.700 millones para obras, pero se estableció que deberán ser detalladas por ley para garantizar la equidad en el territorio, según publicó El Litoral. También se autorizó al Ejecutivo a tomar un endeudamiento de $17.000 millones para la amortización de deuda y deja abierta la posibilidad de ampliar gasto corriente reduciendo la inversión en capital hasta el límite del 40% de este última.

Otro tema central establecido en el proyecto ahora con media sanción es que los recursos que se cobren de la Nación por los fallos de la Corte Suprema de Justicia, estimados en 132 mil millones -es decir el 15% del Presupuesto 2022-, deberán coparticiparse a municipios y comunas e invertirse sólo en gasto de capital o amortización de deuda. En el caso de la Provincia sólo podrá invertirse en gastos que no estén incluidos en el Presupuesto 2022.

Finalmente, durante la sesión del Senado, se aceptó la renuncia del secretario Administrativo Carlos Bermúdez, y posteriormente, la CPN Patricia Daniela Boni prestó juramento para el mismo cargo, siendo la primera mujer en cumplir esta función en la Cámara Alta Provincial.