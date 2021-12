Bomberos Voluntarios: la oposición triplicó el subsidio, que regirá dos años

En otra vuelta de tuerca de un tema con fuerte trasfondo político, que tiene a los socorristas en el medio, los bloques de Juntos por el Cambio, Juntos y el Frente Progresista sorprendieron al modificar en sus principales términos el despacho de comisión.

Todo comenzó el último lunes, con el análisis del proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo que proponía mantener el aporte en el 0,5 % del monto recaudado en concepto de Tasa General de Inmuebles y Derecho de Registro e Inspección a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela y prolongarlo al período comprendido entre el 1 de enero 2022 y el 31 de diciembre del mismo año, teniendo en cuenta que a fin de este 2021 vencía la Ordenanza que le daba marco.

Desde el oficialismo se sostuvo que la propuesta contaba con el visto bueno de las autoridades de la Asociación, pero la oposición puso en duda esa afirmación sosteniendo que estaban al tanto de expresiones del titular de esa institución que sostenían lo contrario.

De todas maneras el proyecto tuvo despacho de comisión, pero se resolvió convocar al presidente de la Asociación, Miguel Gómez, para el día siguiente con la intención de aclarar la situación.

En el encuentro del martes, Gómez expuso que se había enterado “por los medios” del proyecto de ordenanza y expresó que la dotación estaba en total desacuerdo con la prórroga de un año porque aspiraban a que el subsidio ya quede incorporado de manera regular a todos los presupuestos siguientes para tener la tranquilidad de saber que, más allá de los escasos recursos que reciben de la provincia y del irregular envío de los nacionales, el funcionamiento del cuartel estará garantizado con los aportes municipales. De igual manera, luego de enumerar los siderales costos de los equipos bomberiles, los gastos que demandan los rodados y otras importantes erogaciones, como un pesado alquiler de $ 108.000, que en la próxima renovación se incrementará en un 50/60 % dijo “estar conforme con lo que reciben de la Municipalidad”.

La reunión incluyó un duro intercambio de acusaciones entre el concejal Leonardo Viotti, a quien Gómez acusó de no querer votar la ordenanza original que otorgó el subsidio y Viotti le reprochó jugar políticamente para el oficialismo y querer perjudicarlo en la última elección.



LA POLÍTICA METE LA COLA

A pesar de ello, concluida la reunión con Gómez, desde la oposición comenzaron a correr versiones que en la sesión de este jueves irían por un incremento de las partidas para Bomberos Voluntarios y se deslizó que podría ser del doble de lo que perciben actualmente. Nada se sabía que también impondrían elevar de un año a dos la extensión del plazo de vigencia del aporte.

Con estos antecedentes el proyecto llegó ayer al recinto y al momento de arrancar su tratamiento, sabiendo lo que la oposición se traía bajo el poncho, el oficialista Juan Senn pidió su vuelta a comisión para que surjan propuestas y las reformas necesarias para encontrar consenso, pero las otras bancadas tenían decidido jugar a fondo y cuando la moción fue sometida a votación la oposición impuso su mayoría y decidió seguir adelante con su tratamiento.

Sin poder revertir la situación, Senn pidió a sus pares, en particular a la oposición, “razonabilidad por tratarse de fondos públicos” y puso énfasis al señalar: “no hay nada contra bomberos voluntarios sino que tenemos que encontrar un equilibrio con los recursos”

Seguidamente, Miguel Destefanis (JxC): propuso modificar el articulado del proyecto elevando el porcentaje de aportes municipales a la Asociación de Bomberos Voluntarios a 1,50% por el lapso de dos años. “Es lo que ellos pedían en 2019 y en ese momento nos pareció demasiado y creíamos que con el 0,5 % alcanzaba”. Luego señaló que tras escuchar de boca de Gómez el detalle de gastos e inversiones que necesita el Destacamento entendieron que era necesario llevar al 1,5 % de la recaudación el aporte a Bomberos Voluntarios como también que llevarían a dos años la prórroga en lugar de uno solo como proponía el Ejecutivo.

Asociando la inesperada propuesta de la oposición con un trasfondo político, lo vinculó con el cruce entre Viotti y Gómez y disparó que “lo ocurrido el martes fue un zafarrancho entre un concejal y un representantes de los bombero”.

Vale recordar que esta suba de las partidas implica un egreso de casi $ 20 millones más de la caja municipal si se tiene en cuenta que en el presupuesto 2022, bomberos voluntarios tenía asignada una partida de unos $ 9.540.000 millones. A esto se debe sumar un recorte muy importante de la recaudación debido a que la oposición decidió una baja del 8% en los tributos con respecto a lo pretendido por el Ejecutivo (de 27% a 18,80%).



¿DE DONDE LOS SACAMOS?

“Después algunos se preguntan porque no se hacen más cloacas o más pavimentos. Estamos hablando de fondos públicos, ¿de donde lo vamos a sacar?, preguntó el concejal peronista y luego sugirió: “propongamoslo nosotros, no se lo mandemos al Ejecutivo”.

Viotti recogió el guante y mencionó que Gómez explicó “las distintas carencias de equipamiento, vehículos y el anhelo es tener el edificio propio y con estos montos decidimos hacer un aporte mayor para que puedan tener su edificio propio y vamos a dejar una institución distinta a la actual”

“Con un esfuerzo del Estado local, de los vecinos, vamos a trabajar para ver de donde se pueden sacar los recursos. Una forma puede ser bajar el gasto político, como propuso Ceferino (Mondino). Y ojala que sea con el apoyo del Intendente y que no vete la ordenanza”

Racca contestó: “no escuche que Gómez pida un aumento del aporte. La verdad es que me parece poco serio que se lo haga así y no propongamos de donde van a salir esos recursos”.

Y Mársico respondió que “si bien no fue explícito el pedido de aumento del director de la Asociación Bomberos Voluntarios dijo: ‘ojala los tuviera al 1,5%’”.

Antes de votar, con una derrota que ya estaba puesta, Senn pidió la palabra para dejar en claro que “este bloque no está en contra del aporte lo que digo es que debimos juntarnos en comisión y convocar a funcionarios para encontrar consenso”.