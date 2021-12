No prosperó reclamo de la ley de ESI a la Legislatura

La iniciativa del edil Lisandro Mársico (PDP-Frente Progresista), que tuvo despacho con el acompañamiento del justicialista Juan Senn, fue arduamente debatida en la sesión ordinaria de la víspera, y encontró posturas a favor y en contra dentro de los mismos bloques. A la hora de votar cosechó 4 votos positivos (Miguel Destéfanis y Ceferino Mondino se agregaron a Mársico y Senn) y 4 negativos (Alejandra Sagardoy, Valeria Solterman, Martín Racca y Leonardo Viotti) por lo que hizo falta el voto del titular del Cuerpo, Germán Bottero, para romper la paridad, facultad de la que pudo hacer uso por haberse habilitado, en el inicio de la discusión, el debate libre y haberse constituido en comisión la sesión.En el articulado, el autor del proyecto actual incluyó, a diferencia del anterior, aprobado 30 de setiembre pasado y en el que solo se pedía a la cámara de Senadores de la provincia el “urgente tratamiento y aprobación de un proyecto de ley de Educación Sexual Integral en el ámbito de la Provincia de Santa Fe”, sin que se reflejan las posturas de ninguno de los “bandos”, los argumentos que sostiene uno de los grupos, tales como “la libertad de conciencia, la convivencia entre las distintas formas de ver la ESI, el diálogo plural y el rol fundamental de la familia en una educación que no se puede dejar solamente librada al Estado”.Pero quienes se opusieron en el recinto a darle luz verde a la resolución adujeron que los cambios tenían una “mirada parcial” del tema y se entabló un debate extenso que no llegó a buen puerto.Al momento de defender su propuesta, Mársico sostuvo: “no he visto en este proyecto ninguna expresión que impida que este Cuerpo hoy lo acompañe. Si la excusa es no acompañarlo porque ya fue aprobado un proyecto de resolución en otro momento, quiero decir que en este caso el pedido incluye, a diferencia del otro, cuestiones a tener en cuenta tales como el respeto a la libertad de conciencia, la convivencia entre las distintas formas de ver la ESI y el diálogo plural. Estos son los aspectos fundamentales que en el proyecto anterior no estaban incluidos y quisimos hacerlo. No vengo a contraponer nada porque el interés es el mismo. Sí lo que hacemos en el proyecto es tomar la ley nacional y decirles a los legisladores provinciales: queremos que sobre tales pilares se legisle a nivel provincial. Esa es la diferencia con respecto al otro”.Y en ese sentido apuntó: “uno de esos pilares es la familia, el rol fundamental de la familia. En esto estamos haciendo hincapié, más allá de las posiciones políticas. No se comparte el rol fundamental de la familia en la educación? ¿Le vamos a dejar solamente librado al Estado la educación de los niños?.La edil Sagardoy llevó la voz cantante de quienes no estuvieron de acuerdo con la propuesta y contrapuso a lo indicado por Mársico que “la educación sexual es un derecho de todas las personas. Una responsabilidad indelegable del Estado, que debe dar las condiciones para que las instituciones educativas puedan generar las posibilidades que igualen el acceso a la información de todas y todos los estudiantes en lo que hace a la construcción de su identidad, autonomía, inviolabilidad y dignidad”.“Nosotros -continuó la edil- presentamos hace tiempo una resolución para que diputados y senadores voten una ley ESI, pero fuimos respetuosos de todos los sectores. Este proyecto tiene una mirada parcial, pero respeto la posición de Lisandro(Mársico) y de Juan (Senn), pero no lo comparto. Saquemos los considerandos y exijamos que los legisladores voten y llamen a debate a todos los actores que quieran participar en este proyecto de ESI”.Por su parte, Senn reflexionó que “mucho se habla del rol de la familia y no tenemos que tener miedo a ello. Siempre acudimos a la familia ante un problema y es un actor fundamental e importante durante el crecimiento de las personas. Reitero: no tiene que haber bandos. Esto viene a sumar al otro pedido que se hizo a la Legislatura”A su turno, los concejales Destéfanis y Mondino hicieron suyo el pedido de una pronta respuesta de las cámaras de senadores y diputados a la sanción de la ESI y respaldaron con distintos conceptos el proyecto de resolución. En tanto que Racca y Solterman, en sentido opuesto, también expusieron sus convicciones en tan sensible problemática. Antes de la votación, Viotti dijo que: “hay distintas miradas en este tema, y hace tres o cuatro semanas atrás votamos un proyecto, en el cual, considero, no estaba reflejada ninguna de esas posturas en particular, pero también me parece que institucionalmente no es correcto repetirla un período tan corto”Finalmente, le tocó desempatar al presidente Bottero, quien lo hizo en forma negativa y lo justificó diciendo: “estamos de acuerdo con la ESI, lo estamos también con la familia, y lo digo como padre de familia pero en estos temas tan particulares y tan delicados, las miradas de este Concejo municipal, que no resuelve, deben incluir todos los grises, todos los colores”.NOCHE DE LA VELASEl Concejo aprobó ayer, declarar de Interés Municipal la denominada "Noche de las Velas", organizada por Humaniser en homenaje a todas las personas fallecidas este año y el anterior por la pandemia, muchas de las cuales no fueron despedidas por su familias. A tal fin se convoca a los ciudadanos a asistir con una vela blanca a la plaza de 25 de Mayo el jueves 23 de diciembre, a las 20.30.