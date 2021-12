El Día del Contador se celebra en medio del desafío de la capacitación permanente

Este 17 de diciembre se celebra el Día del Contador, una profesión central en toda sociedad y más aún en la Argentina, donde los retos de la economía y sus reglas de juego cambiantes, hacen que los profesionales deban actualizarse constantemente, a lo que se suma la necesidad de avanzar en la transformación digital.

El contador público, Maximiliano Tessio, habló de la situación actual de la profesión y de cuáles son los desafíos futuros: “Afortunadamente los contadores, en general, estamos reaccionando a la demanda de los actores económicos, y la figura tradicional del contador que te espera detrás de su escritorio para solo liquidarte los impuestos está mutando. Hoy se ve un asesoramiento mucho más proactivo, yendo a la empresa, estando a la par de la toma de decisiones de los actores económicos. En nuestra zona seguimos siendo el profesional de consulta para la toma de decisiones económicas, y por esto estamos obligados a no parar de capacitarnos para estar a la altura de las circunstancias”.

Acerca de cuál es su visión respecto de la situación económica actual de nuestro país, el especialista respondió: “El 2021 lo vamos a cerrar con un crecimiento de la actividad económica que empieza a sentirse en la calle. Es decir, una reactivación importante, una suba del PBI vs. el año pasado del 10%, pero que debe entenderse como una salida del brutal pozo que nos había dejado la pandemia en el 2020”.

En medio de un 2021 muy complejo en materia económica y con mucha incertidumbre respecto al avance de las negociaciones con el FMI, todas las miradas están puestas en el 2022. “Acá es donde el panorama se torna un poco más complicado, porque ahora te toca crecer en serio, ya te recuperaste de la caída del 2020 y ahora te toca activar un plan de crecimiento serio. Para crecer genuinamente lo que se necesita es crecer en exportaciones y acá te topás con dos problemas. Por un lado, el contexto internacional que parece que no va soplar de cola como este año, con una Reserva Federal de Estados Unidos virando hacia una postura más contractiva, lo que repercute en un dólar más apreciado lo que genera un menor precio de los commodities; yo no sé si estos van a caer de los valores actuales, pero si estoy casi seguro que no vamos a ver los valores récord que tuvimos en 2021”, sostuvo.

Por otro lado, Tessio consideró que se observan "fuertes desequilibrios macroeconómicos locales, principalmente el problema del frente cambiario. Con una brecha entre el dólar oficial y el libre del orden del 100%, las expectativas están desancladas, esto determina que seas menos competitivo en el mercado internacional (más allá de que el tipo de cambio real bilateral con Brasil no esté tan atrasado) y a su vez que el dinero que tiene que destinarse a la inversión no tenga incentivos a realizarse”.

En cuanto a qué podría hacer el gobierno con miras a solucionar esta coyuntura, el profesional precisó: “Devaluar, esa es la realidad. En este sentido el gobierno aspira hacerlo de forma gradual, acelerando a partir de enero la tasa de devaluación para que viaje al ritmo de la inflación. Para que esto sea sostenible tenés que subir la tasa de interés que hoy está muy negativa (38% tasa de interés vs 52% la inflación). Con lo cual es muy frágil la estrategia, no se te tiene que cruzar ningún cisne negro, porque si no el mercado te corre contra el peso y eso te lleva a un salto discreto del tipo de cambio. Lo ideal sería corregir el tipo de cambio entre 15 y 20% y a partir de ahí ir devaluando un 4 ó 5 % por mes. El tema es que esto está ligado al otro gran problema de nuestra economía, que es la inflación. Si devalúas un 20%, la inflación automáticamente se te dispara al 8 ó 9%, muchos de nuestros precios tienen componentes dolarizados, principalmente las tarifas”.



LA REALIDAD DE LAS PYMES

Después de describir la realidad económica del país, Maximiliano Tessio se refirió a cómo se desenvuelven en ese contexto las pymes. En este sentido, manifestó que es “es fundamental que sepan leer el escenario que viene y por sobre todo, ir calibrando el timming que va a ser crucial. No hay margen para la improvisación, sino se van a ver trabajando para cambiar la plata sin ganancias, o incluso perdiendo”.

En este marco, la cuestión impositiva es crucial y viene generando diferentes planteos por parte de distintos sectores. Sobre esto, dijo: “Justamente en estos días se está tratando el Presupuesto nacional 2022 en el Congreso. Es alarmante ver como existe un amplio sector de nuestra 'representación' política que está celebrando el aumento de impuestos. Afortunadamente se están escuchando voces que ingresaron en las últimas elecciones diciendo que esto no da para más. La presión es altísima, y para peor, se está tratando a los impuestos, que son leyes, como una cuestión presupuestaria, sin darle el tratamiento legislativo que corresponde, una barbaridad”.