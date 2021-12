Hoy llega el Festejo Volandero

Hoy a las 20:30 se desarrollará el Festejo Voladero, una noche de buenos augurios, en Planta experiencias visuales, ubicada en Reconquista 697.

El evento contará con servicio de cantina amigable, con opciones vegetarianas y promos de bebidas muy refrescantes, y música a cargo de Cuerpos y Nahu Pani Banda.

"Les invitamos a disfrutar de este 'Festejo Volandero'. Volandero es el primer vuelo de las aves, es casual, imprevisto. Es aquello que permanece suspendido en el aire y que se mueve fácilmente a su impulso y no hace asiento ni se fija ni detiene en ningún punto, es decir que esta noche festejamos el '¡estar en vuelo!', expresaron desde la organización.

Las entradas se pueden reservar a un valor de $400 por Instagram a @planta.experienciasvisuales o a los integrantes de Cuerpos (@_carligarcia; @maxi.eschbach; @walda_maldonado; @bruno.galloni) o a los integrantes de Nahu Pani Banda (@nahupani.musica; @joaqinsecto; @octaduverne).



Acerca de las bandas:

Por un lado, Cuerpos comenzó a gestarse en el año 2011 en la ciudad de Rafaela, bajo la premisa de no definirse en un único género musical para así poder habilitar una búsqueda más abierta.

El grupo se encuentra formado por cuatro integrantes, entre ellos Maximiliano Eschbach (cantante, compositor, guitarrista y arreglador), Carlos García (pianista, guitarrista, compositor y arreglador), Manuel Maldonado (violoncellista, compositor y arreglador) y Bruno Galloni (baterista y percusionista).

"Somos compositores y hacemos nuestras propias canciones. Cuando hacemos canciones de otros artistas también componemos (y descomponemos), porque hay una sensibilidad que todo lo transmuta sin pretender la imitación. Creemos que definirse es limitarse y, si bien es cierto que podría hablarse de un estilo y de una poética particular, de preocupaciones estéticas y de inquietudes filosóficas que nos incitan, no somos del todo conscientes ni tenemos el control absoluto sobre la obra musical que desarrollamos y que, a su vez, nos desarrolla, nos enarbola. Porque la música nos trabaja al tiempo que la trabajamos, nos invoca al tiempo que la invocamos, va modelando esta arcilla cambiante y multiforme que somos, porque nuestras canciones surgen de un instinto (no sofrenado por el saber, por el conocimiento), muchas veces aliado al juego, al silencio y al azar, a la experimentación libre y desprejuiciada, y las criaturas que van naciendo nos envuelven y nos depositan en paisajes sonoros desconocidos y misteriosos", manifestaron desde el grupo.

Por el otro, Nahu Pani es compositor, cantante, guitarrista y futuro licenciado en música popular. "Desde marzo de este año vengo ensayando junto a Joaquín Gull y Octavio Duverne el material de mi primer disco. Habiendo consolidado la formación, en octubre comenzamos a tocar en vivo mis composiciones y reversiones de canciones que me inspiraron", sostuvo el músico.

"La búsqueda estética de mis temas sintetiza mi recorrido personal y musical académico, fusionando géneros de raíz popular con música urbanas. Las letras expresan desde un enfoque disruptivo los vínculos interpersonales, los conflictos políticos, culturales y ambientales, y nuestro universo cotidiano como espacio de reflexión y transformación. Junto a Joel Faber y Oscar Castellano coproduucimos estos temas y la futura grabación de este material", concluyó.