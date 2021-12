Las canciones más escuchadas en Spotify de 2021

A pocas semanas de que termine el año, Spotify reveló datos de lo más escuchado durante 2021, como parte de su resumen anual de tendencias de consumo de audio.

Los datos de #Mi2021EnSpotify en Argentina este año dejan ver que Duki continúa con su reinado en la Generación Z, jóvenes de entre 16 a 24 años, con su canción “Además de mi – remix” junto a Khea, Lit Killah, María Becerra, Rusherking y Tiago PZK. A su vez, “Miénteme”, de María Becerra y TINI, es la canción más escuchada por las personas de 25 años en adelante.

La canción “Every breath you take” de The Police se posicionó como la más escuchada por las personas mayores de 55 años. En este segmento etario, los representantes históricos del rock argentino, como Luis Alberto Spinetta y Pappo, se posicionan con sus canciones “Seguir viviendo sin tu amor” y “Juntos a la par” en el top 10 de las más escuchadas en 2021.

Los tracks más escuchados por los argentinos de entre 16 a 24 años en 2021 son "Además de mí – remix" de Duki, Khea, Lit Killah, María Becerra, Rusherking, Tiago PZK; "Bandido" de Juhn y Myke Towers; "Entre Nosotros" de Lit Killah y Tiago PZK"; No me conocen (remix)" de Bandido, Duki, Rei y Tiago PZK; "¿Qué más pues?" de J Balvin y María Becerra"; "L-Gante: RKT SESSIONS #1" de L-Gante y Papu DJ; "Todo de ti" de Rauw Alejandro; "Miénteme" de María Becerra y TINI; "L-Gante: Bzrp Music Sessions, Vol.38" de Bizarrap y L-Gante; y "Como si no importara" de Duki y Emilia".

Mientras tanto, los tracks más escuchados por los argentinos de entre 25 y 44 años en 2021 fueron "Miénteme" de María Becerra y TINI; "¿Qué más pues?" de J Balvin y María Becerra; "Bandido" de Juhn y Myke Towers; "Todo de ti" de Rauw Alejandro; "L-Gante: RKT SESSIONS #1" de L-Gante y Papu DJ; "Si me tomo una cerveza" de Alico y Migrantes; "Dákiti" de Bad Bunny y Jhay Cortez; "La noche de anoche" de Bad Bunny y Rosalía; "Bichota" de Karol G; y "Pareja del año" de Myke Towers y Sebastian Yatra.

Por su parte, los tracks más escuchados por los argentinos de entre 45 y 54 años en 2021 son "Miénteme" de María Becerra y TINI; "Todo de ti" de Rauw Alejandro; "Hawái" de Maluma; "Vida de rico" de Camilo; "Si me tomo una cerveza" de Alico y Migrantes; "Bandido" de Juhn y Myke Towers; "Bebé" de Camilo y El Alfa; "Pareja del año" de Myke Towers y Sebastian Yatra; y "Dákiti" de Bad Bunny y Jhay Cortez.

Por último, los tracks más escuchados por los argentinos mayores de 55 años en 2021 fueron "Miénteme" de María Becerra y TINI; "Every breath you take" de The Police; "Todo de ti" de Rauw Alejandro; "Vida de rico" de Camilo; "Seguir viviendo sin tu amor" de Luis Alberto Spinetta; "Hawái" de Maluma; "Bandido" de Juhn y Myke Towers; "¿Qué más pues?" de J Balvin y María Becerra; "Bebé" de Camilo y El Alfa; y "Juntos a la par" de Pappo.