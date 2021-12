Santa Fe tendrá su Escuela de Animación

En el día de ayer se realizó la Asamblea Federal del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), en la que se ratificó la creación del espacio audiovisual en Rosario.

El encuentro estuvo presidido por el presidente del Incaa, Luis Puenzo; el vicepresidente Nicolás Batlle; el gerente general de la institución, Raúl Rodriguez Peila; y del mismo participó el ministro de Cultura de la provincia de Santa Fe, Jorge Llonch.

Puenzo manifestó que “cuando esta gestión se hizo cargo del Incaa, notamos que había una gran carencia en lo referente a las nuevas tecnologías y que era un sector muy postergado. Por eso se empezó a proyectar una escuela en Mar del Plata, que luego se replicara en Rosario y en Comodoro Rivadavia, que abarcara la animación tradicional 2D, la 3D y las nuevas tecnologías”.

Por su parte, el director de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc), Carlos Abbate, sostuvo que esa institución “tenía una gran deuda desde que se creó, ya que hoy en día no existe ninguna película que no utilice herramientas digitales. Por eso resultaba necesario y estratégico abordar las nuevas tecnologías para poder estar en el mapa de la industria y la generación de contenidos”.

Asimismo, Abbate consideró que “es sabido que en el mundo, la industria audiovisual va más rápido que las escuelas de cine y una manera de acortar esta brecha en nuestro país serán estás sedes de Animación y Nuevas Tecnologías, donde se ofrecerá una formación integral para que los realizadores no sólo aprendan a utilizar las herramientas desde lo técnico, sino que sus producciones estén cargadas de contenido. Este gran paso que damos, hay que celebrarlo”.

Por su parte, Llonch, agradeció “esta importante iniciativa” y coincidió en que “ya no se puede concebir más al cine sin tener en cuenta las nuevas tecnologías”, y recordó que “en la provincia existen dos escuelas de cine, una en Santa Fe (ISCAA) y otra en Rosario (EPCTV), por lo que esta sede de Animación y Nuevas Tecnologías permitirá mucho más desarrollo aún en la región”.

El ministro santafesino también destacó que “el gobernador Omar Perotti firmó con el intendente Pablo Javkin un convenio para que Rosario sea un verdadero polo tecnológico y además, el próximo año la provincia, a través de un convenio entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de la Producción, destinará 60 millones de pesos para créditos a tasa cero para la realización de películas. Esto demuestra la gran mirada que tiene el gobernador Perotti sobre el desarrollo tecnológico y la industria audiovisual”.