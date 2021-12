Vuelve Mirtha Legrand con cuatro invitados

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Mirtha Legrand volverá a conducir su histórica "mezasa". La diva retorna a la pantalla del Trece este sábado para despedir el año junto a cuatro invitados especiales y a su nieta, Juana Viale, quien estuvo reemplazándola a lo largo de la pandemia.

“No se imaginan el programón que tenemos. Vamos a estar juntas. Ella comandando su trono, por supuesto, y yo en una silla de costado. Poneme un banquito y yo soy feliz”, aseguró Juana la semana pasada.

Los invitados que estarán compartiendo la mesa serán el humorista Jey Mammon, los actores Darío Barassi y Ricardo Darín, y el cantante Diego Torres. El menú que preparará la chef Jimena Monteverde aún se reserva como sorpresa para los invitados y televidentes.

La Chiqui, a sus 94 años y con un vestido del diseñador Claudio Cosano, volverá al aire. Durante la realización de la foto de los personajes del año por la revista Gente, Mirtha confesó: "Estoy aterrada porque no me acuerdo cómo se hace el programa. Dos años hace que no estoy en el aire, no es fácil la vuelta”.

El ciclo de "La noche de Mirtha" y "Almorzando con Mirtha Legrand" lleva más de 50 temporadas. Su nieta permaneció cuidando su lugar de conducción durante el aislamiento preventivo y obligatorio, sin embargo en agosto del 2021, una de las únicas dos veces que pudo retomar la conducción, expresó la alegría que le otorga estar activa y al aire: “Estuve encerrada 300 días sin salir de casa. Eso no le hace bien a tu espíritu, a tu cuerpo. Yo soy grande, pero soy vital, me gusta la vida. Bueno, estaba tan mal que llamé a un neurólogo y le dije: ‘Doctor, yo quiero ser la de antes’. ¿Y saben qué me dijo? ‘Trabaje’ . Y aquí estoy. Es la mejor terapia", comentó frente a las cámaras.

En los estudios de La Corte, un día antes de salir al aire, se grabará el programa que se verá, como es habitual, mañana a las 21:30 por la pantalla de El Trece. Al día siguiente, el domingo, Viale conducirá otra edición de Almorzando con Mirtha Legrand, y tendrá como invitados a la actriz y cantante Nacha Guevara; el actor, humorista e imitador argentino Martín Bossi; la actriz Violeta Urtizberea; y el actor Mariano Martínez, quien volverá al cine en la película "Yo, traidor".