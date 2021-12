Atlético: hoy presentan a Forestello y ya tienen los primeros refuerzos

Atlético de Rafaela ya puso en marcha el armado del plantel para la temporada 2022 de la Primera Nacional.

Este viernes será presentado de manera formal, en conferencia de prensa, el nuevo entrenador Rubén Darío Forestello.

En dicha presentación también estará Claudio Bieler. El goleador confirmó que continuará una temporada más en Atlético y sin dudas que es una gran noticia para todos los hinchas, como así también para el DT que llega.

El flamante entrenador ya está en funciones y junto con los dirigentes negocian en varios frentes para la llegada de los refuerzos.

Se estima que arribarán entre 10 y 12 nuevos futbolistas a la ‘Crema’, en todas los puestos de cancha, incluso en el arco, para conformar un equipo que vuelva a ser protagonista y haga olvidar rápidamente al hincha la última pobrísima campaña.

‘Tenemos arreglados a los cinco o seis jugadores que Forestello nos pidió’, le confió a este medio uno de los principales directivos del fútbol albiceleste. Aún no se dieron a conocer los nombres ya que todos culminan sus contratos el 31 de diciembre con sus respectivos clubes, e incluso al aún no haber firmado con Atlético, hasta podrían deparar el interés de otros...

Su cuerpo técnico estará integrado por Ezequiel Giaccaglia como ayudante de campo y Leandro Ardengui como preparador físico. En la preparación de arqueros estará José Protti.

Atlético volverá a los entrenamientos el martes 4 de enero a las 8.30hs en el Polideportivo del Autódromo. Trabajará durante unas semanas en dicho predio y luego viajará a Montevideo, Uruguay, donde disputará un par de encuentros amistosos en el cuadrangular internacional al cual fue invitado a jugar.

Forestello, de 50 años, acordó con la dirigencia de Atlético un contrato hasta el 31 de diciembre de 2022.

Como entrenador, Forestello inició su camino en el 2006 en El Porvernir, luego fue contratado por Unión de Sunchales y desde entonces, con muchos clubes del ascenso y en algunos repitiendo períodos, pasó por: Santamarina de Tandil, Atlético de Rafaela, San Martín de San Juan, Colón de Santa Fe, Talleres de Córdoba, Nueva Chicago, Patronato, San Martín de Tucumán y su reciente paso por Gimnasia y Tiro de Salta.

Su primer paso por la ‘Crema’ fue para reemplazar a Carlos Trullet, allá por el Clausura de Primera División 2012 y evitó que el equipo descendiera con aquel recordado triunfo en Mendoza ante Godoy Cruz por 3 a 1. Fue así que el ‘Yagui’ continuó al frente del equipo para la temporada 2012/2013 pero los malos resultados lo obligaron a dar un paso al costado.

Rubén Darío viene de dirigir en el torneo Federal A, a Gimnasia y Tiro de Salta, elenco con el cual perdió la final por el segundo ascenso ante Chaco For Ever. Con el ‘Albo’ logró 12 triunfos, 6 empates y 3 derrotas. Una efectividad del 71% para un DT que había llegado a mitad campeonato para reemplazar a Sergio Maza.