Duelo de cordobeses en la NBA

Minnesota Timberwolves, de Leandro Bolmaro, aplastó el miércoles como visitante a Denver Nuggets, de Facundo Campazzo, al vencerlo por 124 a 107, en el primer cruce de dos basquetbolistas cordobeses en la historia de la NBA. En este encuentro correspondiente a la Conferencia Oeste, los de Minnesota marcaron diferencias de punta a punta ante un Denver por el que volvió a sacar la cara, como sucede habitualmente, su máxima figura, el pivote serbio Nikola Jokic, con otro triple-doble conformado por 27 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias.Y también volvió a ser consistente. pese a la amplia derrota, la tarea del base Campazzo que permaneció más de media hora (30 minutos y 13 segundos) sobre el rectángulo de juego del Ball Arena, de Denver, donde convirtió 6 puntos (dos triples), bajó 3 rebotes, entregó nada menos que 8 asistencias, registró un robo y colocó 2 tapas.En cambio, el alero Bolmaro solamente jugó los últimos 2 minutos y 16 segundos de partido, breve lapso en el que no movió sus estadísticas, que quedaron en blanco en todos los rubros.También por la Conferencia Oeste compitió Oklahoma City Thunder del tercer argentino que es protagonista de esta temporada de la NBA, el santiagueño Gabriel Deck, que no vio acción en la derrota como local de su equipo ante New Orleans Pélicans, por 113 a 110.