A Firmat por la recuperación

Se jugará este viernes la octava fecha de la Liga Provincial de Básquetbol y para Ben Hur será tiempo de una nueva presentación como visitante. A partir de las 21.30 estará jugando ante Firmat F.C., en uno de los partidos de la Zona B que tendrá el arbitraje de Marcelo Varela y Federico Reinheimer.El elenco dirigido por Andrés Mandrille viene de perder en Santa Fe ante el puntero Gimnasia y tratará de volver a ganarle al elenco del sur provincial, como aconteció en la primera rueda en el Coliseo del Sur. De conseguirlo daría un paso importante para tratar de no quedar tan relegado en el grupo.Los demás encuentros de esta zona serán: Trebolense vs. Gimnasia y Atlético Sastre vs. Olimpia de Venado Tuerto.Gimnasia manda con récord de 7-0; Olimpia le sigue con 4-3, mientras que Trebolense y Sastre suman 3-4, Ben Hur y Firmat 2-5.UNION EN VENADO TUERTOPor su parte, Unión de Sunchales estará viajando a Venado Tuerto para enfrentar al local Atenas en el marco de la Zona C. A partir de las 21.30 dirigirán Aitor Aramayo y Emanuell Dall Colle.El Bicho Verde viene de ganar en San Vicente y trata de no perderle pisada al puntero invicto Almagro de Esperanza, que recibirá a Argentino de Firmat.JUVENILES ARBSe jugaron las semifinales de la categoría U19 de la Asociación Rafaelina. Libertad se impuso como local frente a 9 de Julio por 95 a 66, mientras que Unión hizo lo propio frente a Independiente por 80 a 58.La final está programada para el próximo martes a las 19:00 en el «Hogar de los Tigres». Y en ese mismo escenario, pero un día antes y a las 21:00, se disputará la Final Absoluta de Primera División entre los equipos de Sunchales.