Máximo Kirchner, otra vez le apuntó al Fondo

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El jefe de la bancada de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, apuntó ayer contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y dijo que "debe ser parte de la solución" de un problema que el organismo mismo generó en la Argentina.

"El FMI creó un problema y va a tener que ser parte de la solución, no puede tener una actitud tan golosa", advirtió el líder de La Cámpora.

En otro mensaje del kirchnerismo más duro al organismo internacional en medio de las negociaciones que lleva adelante el Gobierno nacional, Máximo Kirchner expresó: "Fue un préstamo más político que se hizo para sostener la presidencia y la reelección de (Mauricio) Macri, creo que prestaron en condiciones que sabían que la Argentina no lo podía devolver".

En declaraciones radiales, señaló que las autoridades del Fondo "crearon un problema y van a tener que ser parte de la solución".

"Si realmente tenemos la complejidad que tenemos en el mundo con las complicaciones que generó la pandemia y quieren resolver como si nada hubiera sucedido, es muy caprichoso, no puede tener una actitud tan golosa el Fondo", subrayó.

A poco de asumir al frente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner dijo sobre el FMI: "Está bien, son muy poderosos, pero si es una cuestión de aplicar poder de última que lo digan, pero no es racional y lo que queremos es una salida racional".

"El gran logro que fue la política de desendeudamiento fue hecha pedazos por Cambiemos, Macri y (Horacio Rodríguez) Larreta", se quejó.

El diputado nacional, a la vez, aseguró que el Gobierno busca "sustentabilidad y racionalidad" en la negociación con el FMI.

Y agregó: "Si alguien quiere gobernar el país debería contar el país que pensó para que esto (la deuda) sea abonado en 2022 y en el 2023. No tienen mucha idea de cómo hacerlo porque lo demostraron en cuatro años".