Alberto Fernández no irá a la asunción

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El presidente Alberto Fernández no participará el próximo sábado del acto en el que el titular del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, asumirá como presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense.

Así lo indicaron a NA altas fuentes del Gobierno nacional, que consideraron que "no hace falta" que el Presidente concurra, ya que el vínculo con Máximo Kirchner es bueno.

"Hablan muchas veces por semana, no hace falta que vaya", resumieron ante Noticias Argentinas, a modo de argumentar que no es necesario dar señales de acercamiento entre ambos.

Según precisaron fuentes con acceso al despacho presidencial, Alberto Fernández decidió no participar de la actividad que se realizará este sábado en la histórica Quinta de San Vicente, que fue la residencia de descanso del ex presidente Juan Domingo Perón.

"Alberto es presidente del PJ nacional y es una actividad del PJ bonaerense. Los dirigentes más cercanos a Alberto forman parte de la mesa de la provincia", explicaron desde el entorno del Presidente.

Al intentar graficar la "buena sintonía" entre el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el titular del bloque oficialista, las mismas fuentes puntualizaron: "Máximo está juntando con Sergio los votos para el Presupuesto y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional".

El acto, que está previsto para las 11:00, pondrá fin a un año de tires y aflojes con algunos intendentes que buscaban tomar el control del partido a nivel provincial.

La decisión de que el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos asuma el sábado fue tomada el pasado lunes durante una reunión que se realizó en el despacho del líder de La Cámpora.