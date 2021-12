El Concejo trata la controvertida prórroga del subsidio a los Bomberos Voluntarios

El último día del mes en curso vence la ordenanza que, en 2019, y por dos años, le otorgó al Destacamento un subsidio del 0,5 % del monto recaudado en concepto de Tasa General de Inmuebles y Derecho de Registro e Inspección a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela y el Gobierno local envió un proyecto para prolongarlo en el período comprendido entre el 1 de enero 2022 y el 31 de diciembre del mismo año.

El lunes pasado, en la primera reunión de comisión, los ediles locales estuvieron de acuerdo con la iniciativa recibida del Ejecutivo y le dieron despacho para que en la sesión ordinaria de esta mañana, sea aprobada.

Pero al día siguiente, por invitación del Cuerpo, estuvo en el sexto piso del Palacio municipal el director de la Asociación Bomberos Voluntarios, Miguel Gómez, y les manifestó el contundente desacuerdo que la dotación tiene con la nueva prórroga porque esperaban que el subsidio quede incorporado de manera regular a los presupuestos para tener la tranquilidad de saber que, más allá de los escasos recursos que reciben de la provincia y del irregular envío de los nacionales, el funcionamiento del cuartel estará garantizado con los aportes municipales.

Así las cosas, nada parece que hoy el plazo se vaya a modificar, pero la sorpresa vendría del lado de la oposición que, sin haberlo adelantado, estaría manejando la posibilidad de elevar el 0,5 %, y, según algunas versiones, pensarían subirlo al doble. La cuestión será ver cómo toma el oficialismo la propuesta en caso que se concrete, porque, a partir de la “politización” que desde siempre rodea al tema Bomberos Voluntarios de la ciudad, no sería raro que el tema dispare algunos entredichos.

Otro despacho de comisión que se tratará en la sesión de esta mañana está relacionado con la modificación del artículo 8 de la Ordenanza Municipal Nº 5.174 que “encomienda a los concejales Alejandra Sagardoy y Ceferino Mondino participar en lo procesos de contratación que se efectúen en el marco de la emergencia sanitaria, en coordinación con el Departamento Ejecutivo Municipal, a efectos de tornar conocimiento inmediato de todo lo actuado e informar sobre el particular a este Concejo Municipal”.

Además dos iniciativas de Lisandro Mársico también tendrán curso: una Declaración para “reconocer y destacar a Antonio Fassi por su trayectoria educativa y su aporte a la cultura de Rafaela” y un pedido a la Legislatura de la provincia para que “sancione a la brevedad una Ley de Educación Sexual Integral (ESI) que cuente con amplio consenso social, elaborada por el aporte de instituciones, organizaciones y profesionales especializados en todas las áreas que concurren”.

Asimismo, será declarada de Interés Municipal, la denominada "Noche de las Velas", organizada por Humaniser en homenaje a todas las personas fallecidas este año y el anterior por la pandemia, muchas de las cuales no fueron despedidas por su familias. A tal fin se convoca a los ciudadanos a asistir con una vela blanca a la plaza de 25 de Mayo el jueves 23 de diciembre, a las 20.30



NUEVOS SECRETARIOS

A partir del recambio que se produjo en la composición del Concejo la semana anterior y el acceso a las bancas de nuevos concejales, simultáneamente, se produjo la incorporación de nuevos secretarios de bloques.

Cabe mencionar que Nahuel Aimar, quien desempeñó esa función para el edil Juan Senn y fue candidato a concejal en la pasada elección del 14 de noviembre, se incorporó al Departamento Ejecutivo y se alejó del cargo. En su reemplazo ya revista Giuliano Ghione.

A su vez, Franco Laorden, quien trabajó con el ex concejal Jorge Muriel (PJ), fue designado como secretario de Martín Racca, flamante edil por el mismo partido.

Por otra parte, María Emilia Sánchez, es secretaria del bloque Frente de Todos prestando colaboración a la concejala Valeria Soltermam. Del mismo modo, Mónica Raquel Geder se incorporó en la misma función en el bloque Juntos asistiendo al concejal Ceferino Mondino.

El resto de los ediles (Bottero, Mársico, Destéfanis, Viotti y Sagardoy) mantienen a los secretarios que los acompañan en, al menos, los dos últimos años.



INFORME

En la sesión, habrá lugar también para el informe de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación sobre ventas de materiales recuperados por las cooperativas de trabajo en Relleno Sanitario, que fuera solicitado oportunamente por el Cuerpo.